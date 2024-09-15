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體育

港隊台盃暫和厄瓜多爾 黃澤林領銜助追平場數

【明報專訊】一連兩日的台維斯盃世界二組賽事昨假維園網球場開打，港隊在首席球手黃澤林（Coleman）在第2場單打勝出，主場暫以1：1追和2號種子厄瓜多爾隊，今續戰力爭來年世界一組升降賽資格。

台維斯盃採取5場3勝制，港隊首日賽事由程銘燦打頭陣，面對世界排名250位的安祖迪，在首盤兩度發球雙錯誤及三度遭對手破發，以1：6先輸一盤。這名年僅15歲的小將次盤落後1：4下，賽事因天雨暫停逾3小時，最終再以局數1：6告負。

至於世界排名升至新高第137名的黃澤林，自今年2月在世界二組附加賽擊退津巴布韋隊，再於主場為港隊披甲，在第2場單打鬥巴拉圖，首盤五度直接發球得分加上接發出色，以6：3先拔頭籌。這名20歲港隊星將次盤多次非受壓失誤並連失4局而負3：6。黃澤林決勝盤及時調整，在打氣聲下以6：1奠勝，激戰1小時46分鐘後贏盤數2：1，總場數追平1：1。

今伙兼戰單雙打爭升班

黃澤林笑稱主場出擊難免感壓力，承認首日不在最佳狀態，「可能因天雨等得太耐，狀態並非100%，但夠贏就得，最重要是為港隊取得一分。台維斯盃一年只得兩次，能與隊友出戰團體賽是另一種開心」。黃澤林今日先聯手黃俊鏗戰雙打，惡鬥世界排名在頭100的艾斯高巴／夏達高，隨後轉戰單打鬥安祖迪，雙方過去兩度交手，黃澤林在7月底的ATP肯塔基州挑戰賽獲勝。對於將要雙賽且中間只得半小時休息，黃澤林直言不成問題，「看到籤表後，我已知對手不容易應付，但我對自己體能有信心，我頂得住」。

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