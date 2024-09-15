偕前國手張寧出席活動 雙楊配感同身受小球迷渴求簽名

張雁宜稱後輩需提升體能穩定性

雙楊配在活動聯同張寧、前港將張雁宜及新加坡隊混雙組合許永凱／陳薇涵分途指導技術，並與參加者簽名合照。雙楊配在香港公開賽女雙首圈直落兩局止步，楊雅婷透露腰傷已大致康復，準備好本周出戰常州舉行的中國公開賽，「治療師稱這急性腰傷來得快也走得快，我剛才和60多個小朋友打都無問題」。她與拍檔楊霈霖透露小時候也參加過今次這類活動，笑稱現在變成替人簽名的球手，因此很理解球迷希望多取簽名的要求。

對於港隊兩名女單小將盧善恩及馬子雪冒起，轉任教練的張雁宜認為後輩仍需從訓練提升體能及穩定性，「現在比賽很多時都打足3局，打完一場就到次輪，加上連續兩天作賽體能消耗會較大」。在2004年雅典及2008年北京奧運奪金的國家隊名將張寧，形容同場參與活動的港隊青年軍「很陽光」，渴望與球手互動，並直言香港羽毛球發展需要更多專業人才，「階梯式的梯隊培養會有幫助」。