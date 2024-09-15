鄧謝配4強止步別主場 稱港羽賽如獲明星級待遇 感謝球迷見證成長

作為今屆賽事港隊最後希望，鄧謝配昨獲不少現場球迷高舉手幅支持下，面對國家隊組合蔣振邦／魏雅欣，重演上月底日本公開賽混雙決賽翻版，當時後者以兩局21：12勝出。鄧謝配昨仗首局以12：21先輸一局，次局初段曾拉鋸至4：4，但中段陷劣勢被打出2：13攻勢，結果以6：21再失一局落敗，未能繼上屆再在紅館晉身決賽。而頭號種子的國家隊組合馮彥哲／黃東萍在另一場4強直落兩局擊敗馬來西亞隊組合後，將與隊友蔣振邦／魏雅欣在今午決賽包辦混雙冠、亞軍。

賽後與球迷合照大半小時

作為鄧謝配最後一次合作的主場賽事，二人賽後花大半小時與場外等候的眾多球迷合照。鄧俊文坦承滿意今屆表現，「由第一場開始已很辛苦，頂到入4強，都算是做到我們一開始的目標，真的享受每一場、盡量打多幾場」。他稱雖在4強止步是有遺憾，但稱「很少會感受到這麼多人支持，感謝球迷每天賽後願意長時間等待，感受到算是明星級的待遇」。謝影雪亦笑稱：「對球迷舉起手幅都感到驚喜，好像去了演唱會一樣，只差無得關燈和開閃光燈」。她其後灑淚說不捨得完賽，「今屆算是個很好回憶，真的很感謝所有人」。對於與鄧俊文合作超過8年，謝影雪期望為球迷帶出堅持精神，「除了場內的滿足，在場外我覺得好像陪着很多人一起打波，球迷亦都陪着我們一起成長」。

安賽龍一局不失劍指香港首冠

至於巴黎奧運金牌得主的丹麥籍名將安賽龍延續強勢，在男單連續4日一局不失，昨4強直落兩局淘汰基丁安東尼闖決賽，今日尾場將鬥國家隊球手雷蘭曦，力爭首次在香港公開賽封王，他賽後卻稱狀態仍未達最佳；在8強淘汰港將李卓耀的雷蘭曦，在另一場4強以局數2：1力克尋求衛冕的祖拿坦基士堤，也令兩名印尼隊好手均在4強止步。而國家隊代表韓悅將在女單決賽對印尼隊球手華達妮，力爭首次稱后。

雙打賽事方面，巴黎奧運女雙銀牌得主的國家隊組合劉聖書／譚寧在決賽將對馬來西亞隊的陳康樂／穆拿里塔蘭；韓國隊組合姜敏赫／徐承宰在男雙4強淘汰中華台北隊的王齊麟／邱相榤後，決賽與印尼隊組合爭冠。