曼城利物浦主場同爭四連捷 分迎賓福特森林 哥帥稱需重新了解紅軍

夏蘭特好友亡 今或缺陣

過去兩季英超神射手艾寧夏蘭特今季續勇銳，在首3輪先後挫車路士、葉士域治和韋斯咸中共斬獲7球，若今晚碰賓福特又入3球，便可破天荒成為首個連續3仗「戴帽」的英超球員，惟這名在聯賽上陣69次入70球的挪威國腳，因被他稱為「叔叔」的59歲好友艾查日前身故而非常傷心，又在社交網站留言「你是一個傳奇。我無法以言語來形容你對我的意義和對你的想念……謝謝你做過的一切……我們會再見面，安息吧」。據報主帥哥迪奧拿已將夏蘭特此輪上陣的決定權交予對方。

縱使當選8月英超最佳球員的夏蘭特上陣成疑，但賓福特領隊法蘭克仍對他忌憚不已，「他是幾乎難以被阻擋的，他在禁區內的移動走位或是當今其中一個最佳球員」。料法蘭克還需防範曼城的奇雲迪布尼，事關這名33歲中場今季在英超既交出入球和助攻各一，又於上周的歐洲國家聯賽首戰梅開二度，帶領比利時隊主場擊退以色列隊。

另外，哥迪奧拿目睹由荷蘭籍新帥史諾執教的利物浦，已在不失球下連挫葉士域治、賓福特和曼聯，當中鋒將穆罕默德沙拿及路易斯迪亞斯各入3球，哥帥說：「我與已離開利物浦的前領隊高普彼此了解，所以曾可以懶惰一點，但現因史諾的緣故，我必須多看他們比賽。我實在不太清楚他們具體做過什麼。」

至於史諾則接到壞消息，這國際賽檔期前已復出的進攻中場哈維艾利洛，因代表英格蘭U21比賽時足踝骨折，又需養傷一段時間，而阿根廷國腳中場阿歷斯麥阿里士打則內括肌受傷，恐難上陣對諾定咸森林。

海鷗31歲靴斯拿膺8月最佳領隊

另外，落後曼城和利物浦兩分的季席球隊白禮頓主場對葉士域治前，有英超歷來最年輕主帥靴斯拿當選8月份最佳領隊，這名31歲德國籍「海鷗」新帥領軍取2勝1和暫列第3。