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2024年9月14日星期六
鄧謝配鬥國家隊 爭闖港羽賽決賽 克服疲憊再挫大馬組合 李卓耀吳英倫無緣男單4強
18歲宮崎友花挫拉特查諾復仇 大堀彩反負國家隊韓悅8強止步
黃澤林維園領軍戰台盃 鬥2號種子厄瓜多爾 爭來年一組升降資格
上季港超冠亞軍狹路相逢 理文征大埔激戰難免
體壇快訊：港隊泰青乒賽混雙登頂
SAT周六體育直播賽程
曼城利物浦主場同爭四連捷 分迎賓福特森林 哥帥稱需重新了解紅軍
坦夏格回應C朗批評：他身在離曼市很遠的沙特
皇馬西甲征皇蘇 比寧咸或可復出
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【明報專訊】（請看附圖）
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