體壇快訊：港隊泰青乒賽混雙登頂

王楚欽孫穎莎晉澳門賽4強

世界乒聯（WTT）澳門冠軍賽昨續戰，「世一」國家隊好手王楚欽在男單8強直落三局輕取韓國隊小將趙大成，今晚4強「中國內訌」對19歲新星林詩棟。世界一姐的國家隊名將孫穎莎在女單8強以局數3：1挫韓籍選手朱芊曦，今晚4強鬥日籍星將張本美和。

拿度棄戰利華盃

近年傷患頻仍的38歲西班牙籍網球壇名將拿度，曾承諾代表歐洲隊戰下周展開的利華盃，昨卻未有透露原因下選擇退賽，令外界揣測早前參加巴黎奧運男單次圈不敵宿敵塞爾維亞籍球手佐高域的他，恐怕已成為其告別戰。

孫準浩涉假波案遭水原解約

韓職聯球隊水原FC昨與今年加盟的韓國前國腳孫準浩解約。這名2021至23年間效力山東泰山的32歲中場，成為中國國家體育總局、公安部通報整治球壇假賭黑的其中一名涉及假波遭禁「足」球員。他曾在中國被拘留10個月，日前哭訴遭中國警員威脅，為早日脫身返韓被迫認罪。

謝榮鍵英GT賽得第12名

香港賽車手謝榮鍵伙拍德國籍隊友Maximilian Goetz續戰英國GT錦標賽，雖日前在第8回合的排位賽上做出全場第2快的平均時間，但他們在正賽獲首排起步時被撞，終以第12名完賽，兩人下仗將是本月29日在布蘭茲哈奇賽道上演的閉幕戰。

港越野跑賽12．13起步

TNF 100香港越野跑挑戰賽將於今年12月13至15日上演，賽事分14、55、100公里個人賽、100公里隊際接力賽，起點和終點皆設於走進大埔林村許願廣場。至於55及100公里個人賽的路線，將跑越具挑戰性的龍山、大帽山、大刀屻和牛牯嶺等地。

熱火下月底為韋迪銅像揭幕

NBA球隊邁阿密熱火昨晨宣布，將於下月27日主場外為球隊三奪NBA總冠軍的後衛韋迪揭幕其銅像，並在翌日對陣底特律活塞的比賽中舉行慶祝儀式，已42歲的他將在中場休息時向球迷講話，當日也是他首次為熱火出戰的21周年。這名綽號為「閃電俠」的球星在上年8月已入選名人堂，他在熱火的15個賽季中，場均貢獻22.7分、5.6次助攻和4.7個籃板，更包括贏得2009年NBA得分王稱號。