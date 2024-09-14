黃澤林維園領軍戰台盃 鬥2號種子厄瓜多爾 爭來年一組升降資格

【明報專訊】一連兩日的台維斯盃世界二組賽事將於今日假維多利亞公園網球場開打，港隊由首席球手黃澤林（Coleman）領軍，主場迎戰2號種子厄瓜多爾隊，力爭來年世界一組升降賽資格。世界排名升至新高第137的黃澤林，昨在賽會抽籤後期望領軍爭勝，並盼排名殺入頭100。
盼年內排名100內 放眼下屆奧運
黃澤林自今年2月在世界二組附加賽擊退津巴布韋隊，再於主場為港隊披甲，他將與程銘燦、吳奇龍、王子夫、黃俊鏗及隊長余曉東出戰台維斯盃。港隊首日有15歲小將程銘燦打頭陣，對世界排名第250的安祖迪，而黃澤林在第2場單打緊接登場鬥巴拉圖。至於黃澤林次日先伙黃俊鏗在雙打惡鬥排名在頭100的艾斯高巴／夏達高，這名港隊「一哥」隨後再於單打鬥安祖迪。
黃澤林戰畢美網外圍賽後，先到中國參賽適應時差和天氣，再返港備戰台維斯盃，他稱厄軍不易應付，但會在主場搏盡爭勝，「對方的雙打球手排名前100，不易應付，但比賽多變，要看臨場發揮」。他也期望繼7月底的ATP肯塔基州挑戰賽後再挫安祖迪。
提到未來目標，黃澤林期望殺入世界前100，「我累積更多經驗後開始愈打愈好，希望（排名）今年可到前100，這不容易，但我知道自己是可以」。這名20歲港將更自爆曾有機會以候補身分征巴黎奧運，惟與另一賽事撞期而放棄，他期望4年後洛杉磯奧運可登五環舞台，「現在我未有能力爭牌，但4年後我仍當打，會更加成熟、更勁」。