黃澤林維園領軍戰台盃 鬥2號種子厄瓜多爾 爭來年一組升降資格

盼年內排名100內 放眼下屆奧運

黃澤林自今年2月在世界二組附加賽擊退津巴布韋隊，再於主場為港隊披甲，他將與程銘燦、吳奇龍、王子夫、黃俊鏗及隊長余曉東出戰台維斯盃。港隊首日有15歲小將程銘燦打頭陣，對世界排名第250的安祖迪，而黃澤林在第2場單打緊接登場鬥巴拉圖。至於黃澤林次日先伙黃俊鏗在雙打惡鬥排名在頭100的艾斯高巴／夏達高，這名港隊「一哥」隨後再於單打鬥安祖迪。

黃澤林戰畢美網外圍賽後，先到中國參賽適應時差和天氣，再返港備戰台維斯盃，他稱厄軍不易應付，但會在主場搏盡爭勝，「對方的雙打球手排名前100，不易應付，但比賽多變，要看臨場發揮」。他也期望繼7月底的ATP肯塔基州挑戰賽後再挫安祖迪。

提到未來目標，黃澤林期望殺入世界前100，「我累積更多經驗後開始愈打愈好，希望（排名）今年可到前100，這不容易，但我知道自己是可以」。這名20歲港將更自爆曾有機會以候補身分征巴黎奧運，惟與另一賽事撞期而放棄，他期望4年後洛杉磯奧運可登五環舞台，「現在我未有能力爭牌，但4年後我仍當打，會更加成熟、更勁」。