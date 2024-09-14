鄧謝配鬥國家隊 爭闖港羽賽決賽 克服疲憊再挫大馬組合 李卓耀吳英倫無緣男單4強

謝影雪認受16強消耗 稱首局後體力回落

3號種子「鄧謝配」首局與8號種子的對手拉鋸互有領先，戰至17：17平手時連取3分打破僵局，並以21：18先拔頭籌。兩人次局曾被對手連取7分落後5：11，但經中段調整後回勇收窄分差，並在16：16平手時連奪關鍵兩分佔先，終再以21：17摘勝，連續兩關淘汰大馬組合闖4強。

鄧謝配在16強激戰1小時9分鐘才以局數2：1淘汰馬來西亞年輕組合葉睿慶／蕭紫萱晉級，此戰面對排名更高的吳塤閥／賴潔敏卻直落兩局勝出。謝影雪承認受16強體力消耗影響，戰畢首局後速度和體力有回落，「一路提自己腳步不要慢下來，不然防守會很被動，很吃力」。鄧俊文稱昨仗面對年紀相近的老對手，比賽節奏相對容易適應，雖16強體力消耗不少也能應付，「落後時也有信心能逐分追上，沒有特別焦急；慢慢追回來後，對手可能因而受壓，然後造成自己失誤」。

李卓耀反負雷蘭曦 放眼下周中國賽

男單方面，世界排名第15的李卓耀，面對排名低18位的國手雷蘭曦，首局先贏21：16下，以15：21、14：21反負對手。他賽後自言發揮不如意，但認為香港公開賽只是頻密賽程的其中一站，希望從失利尋找得着，「要着手準備下周中國公開賽和再下周的澳門公開賽；還有很多比賽，如何在每個比賽有不同收穫是最重要，收穫之後要持續贏得每一場比賽，是我最想做到的事」。雷蘭曦今將與力爭衛冕的印尼隊球手祖拿坦基士堤爭入決賽。

基丁挫吳英倫 與安賽龍爭入決賽

另一名港隊代表吳英倫則在8強硬碰印尼隊名將基丁安東尼，這名20歲新星首局雖先輸17：21，惟次局兩度連得4分下以21：14還以顏色，他在決勝局亦與基丁拉鋸到最後，惜尾段體力不繼下以18：21飲恨，以8強止步追平自己在超級500賽的最佳成績。基丁將與丹麥隊「世二」安賽龍爭入決賽，後者昨直落兩局21：15、21：14挫中華台北隊的周天成。