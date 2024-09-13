滿貫4將得分上雙反克永倫 月底撼南華爭銀牌總決賽席位

今季轉投永倫的美籍中鋒蓋帝斯此役倒戈，與泰那裏應外合下接連搶分，頭兩節聯手包辦球隊22分，助「黃金戰士」半場領先39：33。永倫在下半場有何倚富連轟兩記三分球，一度將比分拉開至56：42，滿貫則有內線主力鄧志恒「插水」被判技術犯規，隨後更犯滿離場。

滿貫及後藉小將蕭瑋耀博得and-1，歐陽維江亦轟入兩球三分，追至58：63。滿貫射手李琪決勝節射入3球三分，領軍反超至72：68，並隨着蕭瑋耀末段三分中鵠，助「綠軍」以88：83取勝。

蕭瑋耀交全面數據 稱滿貫可點點開花

滿貫共4人得分上雙，其中蔡再懃取全隊最高24分，蕭瑋耀貢獻19分、6個籃板、4次偷波全面數據。作為甲一「二年生」，蕭瑋耀直言比上季更添信心，尤其早前戰畢亞洲大學男子籃球錦標賽後，相信自己與洋將差距並非太大，期望於進攻方面能協助球隊，又稱「讓大家知道滿貫可點點開花，不單靠一、兩人爭勝」。

滿貫在此仗勝出後，將於本月29日鬥南華爭奪總決賽席位；至於跌落負方組的永倫將於本月25日對漢友，飛鷹則與康仁福建交手，力爭「復活」資格。