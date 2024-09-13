戴資穎16強因傷退場 港羽賽終戰留憶

頭號種子的戴資穎開賽連輸4分落後，戰至落後2：6後走向裁判席商談決定放棄比賽。她繼去年香港公開賽後，連續兩屆因傷退賽作結，她步離球場時向觀眾席點頭揮手致謝，沿途獲球迷高呼「小戴加油」鼓勵。

戴資穎近年持續受膝患影響，已預告今年底將退役。她賽後被問及傷勢時，只說「本來就有受傷，回去評估才能知道」。對於香港賽終極一戰留下遺憾，她說：「當然希望能上場打，所以還是做了準備落場比賽，但就是活動下來不是這麼理想。」

安賽龍周天成今爭闖4強

另外，男單「前世一」安賽龍前晚首圈直落兩局擊敗港將伍家朗後，昨在16強面對中華台北隊的蘇力揚首局受到考驗，三度「刁時」才險勝24：22。他次局經調整後重拾霸氣，終以21：6輕取對手，晉級8強後今鬥另一中華台北代表周天成。香港公開賽為安賽龍上月衛冕奧運男單金牌後首戰，他稱嚮往在香港首嘗冠軍滋味，「我必須要有自信，正因為不曾在此奪冠，使我倍添動力」。

至於上屆男單冠軍的印尼隊3號種子祖拿坦基士堤，昨在16強直落兩局21：12、21：19擊敗丹麥隊的積安克，8強將對日本隊的5號種子奈良岡功大。