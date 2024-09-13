李卓耀闖港羽賽8強 克服決勝局落後8分劣勢 刁時反勝大馬球手

主場球迷助威 偕吳英倫出線

2019年曾主場封王的李卓耀，首局先以21：14摘勝，次局則負15：21。決勝局他一度落後3：11，其後逐步收窄差距，更在12：17時連追5分扳平。在紅館全場球迷打氣下，他即使曾陷入19：20的出局邊緣，仍頑抗至「刁時」再決高下，終借助後上氣勢，以24：22拿下決勝局，局數2：1擊退梁峻豪，今晚8強將對國手雷蘭曦。

李卓耀昨仗決勝局尾段時曾做手勢鼓動球迷，完場後再次合十等動作提醒自己冷靜。他表示在帶動氣氛和保持沉穩之間心情難免複雜，「好想令自己激昂一點提高爭勝心，又怕自己『High過龍』係咁打出界失分。自己現時還在尋找答案，究竟如何調節每一分的心態和情緒」。

另一男單港將吳英倫首圈淘汰日本隊好手西本拳太後，昨再以21：16、21：9，直落兩局擊退世界排名較高的法國隊球手波波夫，繼今年5月馬來西亞大師賽後再闖世巡超級500賽8強，今日挑戰印尼隊名將基丁安東尼爭入4強。

鄧謝配反勝晉8強 「謝現場觀眾嗌住」

至於混雙組合鄧俊文／謝影雪在16強迎戰馬來西亞隊的葉睿慶／蕭紫萱，首局先輸16：21。「鄧謝配」次局陷入拉鋸戰，雙方爭持到19：19平手後，被對手搶分「叫糊」，但兩人同在球迷打氣聲下沉着應戰，一舉連贏3分扳平局數。鄧謝配終乘着主場氣勢，決勝局再贏21：15，局數2：1反勝。

鄧謝配賽後說，球迷的全力聲援對勝利佔九成功勞，鄧俊文說：「這仗真的很累，多謝現場觀眾嗌住，沒令我們心神走咗去。若不是在香港，面對這局面可能就散咗。」謝影雪也直言此戰對手年輕，體力消耗大「辛苦過打奧運」；他們在8強將遇另一大馬組合吳塤閥／賴潔敏。其餘港隊組合方面，李晉熙／吳芷柔落後大馬組合陳堂傑／杜頤溈一局下，因吳芷柔受肩傷而退賽；呂俊瑋／傅智恩則直落兩局不敵國家隊的郭新娃／陳芳卉，同告16強止步。此外，從外圍賽晉級的女單港將馬子雪，昨16強首局先贏21：9下，以16：21、12：21反負世界排名第9的日本隊球手大堀彩。