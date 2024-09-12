由參賽者變香港公開賽總監 李娜目標球手明年回歸再戰

稱港辦賽有優勢 讚維園便利

曾兩奪大滿貫錦標的李娜，在2018年曾訪港出席香港網球公開賽星級名人賽，並與香港歌手陳奕迅對打。提到這段經歷，李娜表示在港辦賽具優勢，「比賽氛圍很好，（維園網球場）地段很不錯，做任何事都很方便。球員能好好地融入到這座城市，感受這裏的文化」。

李娜首次擔任WTA巡迴賽的賽事總監，她承認是個挑戰，並盼過去的球員經驗對此有幫助，「雖然我不當球員了，但我還是希望自己可為網球出一分力。擔任賽事總監是很好的挑戰，希望我可以好好為球員服務。可能每項賽事的冠軍只有一位，但是希望所有來參賽的球員，都會在這裏感覺很舒服。我最大的目標，就是希望所有今年參賽的球員，明年還會再來」。

這次香港網球公開賽的陣容不乏星級球手，如前美網冠軍拉度簡露、去年領加拿大隊歷史性贏得金夫人盃隊際網球賽兼今屆爭取衛冕的莉拉費蘭迪絲，以及巴黎奧運混雙銀牌得主王欣瑜等亦會訪港，與張瑋桓及王康怡等港將交手。