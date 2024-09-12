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體育

李娜喜見國家隊網運躍進 寄語後輩敢夢敢想 盼下個大賽冠軍免待10年

【明報專訊】中國網球名宿李娜在2011年首奪大滿貫錦標，為祖國下一代球手帶來希望和目標，證明亞洲球手有力與歐美列強競爭，隨着湖北姑娘鄭欽文在巴黎奧運贏得女單金牌，更為中國網球寫下歷史新章。近日以「保誠香港網球公開賽」賽事總監身分訪港的李娜，接受香港傳媒訪問時寄語後輩除了敢夢敢想，亦要願意為目標堅定付出，她更笑言「希望不用再等10年，才有下一位來自中國的冠軍」。

文、圖：許嘉明

在WTA世界排名頭100位的球手中，國家隊有6人上榜，包括第7的鄭欽文、袁玥、王欣瑜、王曦雨、朱琳及王雅繁。李娜說聽過很多質疑中國網球的聲音，但隨着鄭欽文打出名堂，在今年的澳網奪亞，並於巴奧稱后，大家的期待值變得不一樣，「我會嚴肅批判那些說球員曇花一現的人，現在中國網球的氛圍非常好，希望每位球員都可達到她們的高度」。

鄭欽文揚威巴奧 男將成績突破

李娜在2011年首奪法網冠軍，再於2014年澳網稱后，而中國網球界苦等10年，終有鄭欽文在巴奧登頂，她笑盼不用再苦等下名來自中國的冠軍，「10年有點長，能縮短到5年更好」。不過被問到子女會否繼承其衣缽，李娜卻搖頭道：「他們對任何運動的興趣都比網球高。」

在2019年成為首名入選國際網球名人堂的亞洲球員李娜，寄語後輩成功無捷徑，定下目標後要堅定前行，「不管你從事任何行業，也不可能一帆風順，當你遇到困難的時候，能否堅信自己的目標就很重要。比如我原定計劃是到達100，即使我做不到，但也走到了70、80，總比沒有設定目標好很多」。

至於國家隊男將近年同樣表現亮眼，張之臻及商竣程的世界排名也升上第41和72位。李娜樂見同胞寫佳績，更笑言：「這是個非常大的突破，因我當運動員的時候，最怕記者問『你們的男子（球員）在哪裏』。最起碼中國女子球員現在接受採訪時，不用再回答這問題了。」

無悔10年前因傷退役

雖然李娜因飽受膝傷困擾，最終在2014掛拍退役，她表示此乃艱難決定卻從未後悔，「網球仍是我生活的一部分，但是打網球卻不是了。我在決定退役時問過自己很多次，我真的已經付出120%的努力了，可是手術後達不到預想的狀態，才做出很艱難的決定。我對得起自己和團隊，也不會後悔」。

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