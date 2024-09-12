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體育
2024年9月12日星期四
鄧謝配港羽賽過首關 挫中華台北隊闖16強 「主場打好每一分」
國足連敗 伊帥遭問責 《人民日報》評：一將無能累死三軍
巴西世盃外負巴拉圭 出線形勢被動
港女欖下周備戰迪拜賽 莊嘉欣劍指世盃入場券
迪歷特再犯錯荷蘭和德國 「百夫長」卡尼起孖領英取芬
體壇快訊：東方旺角場擺陣迎北區
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李娜喜見國家隊網運躍進 寄語後輩敢夢敢想 盼下個大賽冠軍免待10年
由參賽者變香港公開賽總監 李娜目標球手明年回歸再戰
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【明報專訊】（請看附圖）
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