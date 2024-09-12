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體育

體壇快訊：東方旺角場擺陣迎北區

【明報專訊】港超今晚8時在旺角大球場演獨腳戲，由揭幕戰旗開得勝排第2的東方，主場對首仗戲劇性逼和傑志排第5的區隊均業北區。此外，東方與理文將於下周中起出戰亞冠盃2分組賽，兩隊先後宣布各3仗主場門票將於ticketflap網站發售。

8冰球勁旅將軍澳爭標

一連3日的香港業餘冰球會冰球邀請賽，將於明日假將軍澳康城溜冰場開打，今屆賽事除男子組外，將增設女子組賽事，由來自中國、香港、澳門及日本共8支冰球勁旅爭奪賽事錦標。

史拿禁藥風波或累美網失冠

網壇一哥史拿仍有機會被褫奪美網男單冠軍，因這名在3月兩度禁藥檢測中呈陽性的意大利籍新星，雖在美網前獲國際網球誠信機構（ITIA）網開一面，但世界反禁藥組織（WADA）稱至月底前仍可上訴，若國際體育仲裁法庭（CAS）最終判罪成，他甚至或會被罰停賽兩年。

湯奇治征奧購可卡因禁賽1年

澳洲曲棍球協會昨表示，在巴黎奧運期間涉及購買可卡因被捕的29歲球員湯奇治（Tom Craig）已被禁賽12個月，但若對方首6個月表現符合要求，剩餘半年便不用停賽。另一方面，他的同胞女子霹靂舞選手根尼（B-Girl Raygun）雖在巴奧中曾獲零分，但37歲的她仍獲世界體育舞蹈聯合會（WDSF）證實是「一姐」。

利維轉投雅士頓馬田年薪逾2億

曾在世界一級方程式（F1）紅牛車隊效力19年的設計師阿祖安利維（Adrian Newey），昨宣布明年將加盟雅士頓馬田車隊，出任該車隊的技術管理合作伙伴。今年5月才離開紅牛的他，據報年薪高達2000萬鎊（約2.04億港元），並會獲得車隊母公司股份。

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