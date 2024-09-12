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體育

國足連敗 伊帥遭問責 《人民日報》評：一將無能累死三軍

【明報專訊】中國國家足球隊（國足）前晚在世界盃亞洲區外圍賽第3圈，主場多踢一人下於補時1：2反負予沙特阿拉伯隊，在C組兩連敗包尾。主教練伊雲高域賽後受口誅筆伐要求下台。內地官媒《人民日報》評論更形容「一將無能，累死三軍」。

克羅地亞籍70歲教頭伊雲高域今年2月底上任後領軍6仗1勝2和3負，在第3圈兩仗失9球中有5球被對手頭槌破門，被批防守高空及角球攻勢不力。諷刺的是，沙特主帥文仙尼賽後卻稱在角球戰術上沒作針對性部署。

國足近10年已任命9名主帥，內地傳媒報道，除了不少國足球迷完場後高呼要求伊雲高域「下課」，內地傳媒記者孫雷在賽後記招上問伊雲高域會否辭職時，現場立即響起一片掌聲。這名老帥僅回應「這個問題不應由我回答」，暗示不會主動請辭，「我們仍朝着小組前4名晉級的目標努力，還有8場賽事，球隊表現逐漸向好」。

《人民日報》評論稱，國足這仗14分鐘領先，19分鐘對方領紅踢少一人，理應有分到手，然而主帥臨場指揮難辭其咎，缺少爭勝雄心，尾段又遲遲不換人，終被沙特補時反勝，形容為「一將無能，累死三軍」，「此時應該有人站出來承擔責任」。國足下月10日作客硬撼首兩仗只得1分的澳洲隊。

日本作客贈巴林5蛋續居首

C組另一場，日本隊憑上田綺世及守田英正各梅開二度，作客5：0大勝巴林隊，首兩仗狂轟12球續居首；韓國隊憑隊長孫興慜交出一入球及兩次助攻，在B組作客3：1挫阿曼隊，為新帥洪明甫第2場領軍取首勝。

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