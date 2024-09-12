鄧謝配港羽賽過首關 挫中華台北隊闖16強 「主場打好每一分」

42分鐘淘汰對手 今鬥大馬爭闖8強

3號種子鄧謝配昨仗的對手，是上月實現奧運男雙兩連霸後重新兼戰混雙的台將王齊麟伙許尹鏸的組合。兩隊首局互有領先，鄧謝配陷入19：20落敗邊緣下連追3分，「刁時」贏22：20佔先。鄧謝配次局雖一度落後4：8，但局中兩度連取4分重新領先，以21：17再下一城，花42分鐘直落兩局擊敗對手，今晚16強將鬥馬來西亞隊的葉睿慶／蕭紫萱。

鄧謝配上月戰罷巴黎奧運後曾預告拆伙在即，謝影雪稱即使最後一次主場獻技難免有少許壓力，但完成本年最大目標奧運後心情已放鬆不少。鄧謝配上屆在決賽飲恨，這次勢成二人爭取主場首冠的最後機會，謝影雪稱未有設定目標，「成績沒想太多，只希望打好每一分給大家看」。鄧俊文亦說難捨與拍檔在香港公開賽並肩的時光，「想盡力在這賽場上企多幾場」。另一港隊組合李晉熙／吳芷柔，以局數2：1擊敗馬來西亞組合黃天啟／林秋仙過關。

伍家朗負安賽龍心服口服

李卓耀挫陸光祖報韓賽敗仇

男單首圈方面，港隊星將伍家朗壓軸登場，硬撼丹麥籍「世二」安賽龍。伍家朗首局早段被對手連奪8分拉開，先輸11：21，次局再以12：21惜敗。他賽後坦承面對這名兩屆奧運金牌得主輸得心服口服，「他的落手得心應手，網前質量亦很高，使我難以應付。能與奧運冠軍較量的機會並不多，既然主場面對這麼強的對手，便盡力享受其中」。

至於2019年男單王者李卓耀，則以21：18、21：19力克國手陸光祖，報回上月底韓國公開賽4強敗仇。他賽後扔低球拍做出合十手勢，稱經歷巴黎奧運洗禮後，自感做人要開始更成熟，希望藉該動作提醒自己保持冷靜。他的16強對手將是以局數2：1反勝港將陳延澤的馬來西亞代表梁峻豪；另一港隊代表吳英倫，則爆冷直落兩局勇挫日本隊好手西本拳太，16強將鬥法國隊的波波夫。

女單方面，巴黎奧運代表盧善恩首圈與印度裔的馬子雪演「港隊內訌」，兩人同受場館風向影響發揮，馬子雪終以21：14、9：21、21：17晉級16強，今日將對日本隊的5號種子大堀彩。