體壇快訊：黃澤林排名再升新高137

黃鎮廷澳門賽首圈負王楚欽

世界乒乓球（WTT）澳門冠軍賽昨在澳門東亞運動會體育館續演，「世一」的國家隊好手王楚欽在男單首圈，以局數3：0輕取港將黃鎮廷躋身16強。女單方面，世界第4的國家隊球手王藝迪在首圈同以局數3：0淘汰加拿大隊的張墨闖16強。

香港東方東超首戰征廣島

新季東亞超級籃球聯賽日前落實於下月2日開鑼，上季贏得甲一聯賽總冠軍的香港東方，在A組首戰將於下月16日作客上季日本B League總冠軍球隊廣島蜻蜓，兩軍在今季均是首度獲得東超參賽資格。東方其後會在次輪返回主場，於下月30日再次面對廣島蜻蜓。

巴西世盃南美外征巴拉圭

上輪僅以1：0小勝厄瓜多爾隊的巴西隊，今早於世界盃南美洲區外圍賽第8輪作客上仗爆冷與烏拉圭隊打成0：0的巴拉圭隊，雙方在近5次交手中，「森巴兵團」贏出當中的4次，包括在今夏的美洲國家盃分組賽憑鋒將雲尼斯奧斯祖利亞梅開二度下，以4：1大勝。