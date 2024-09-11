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2024年9月11日星期三
戴利快閃初訪港 勉追夢樂在其中 退役專注發展針織品牌 不捨跳水生涯最難忘奧運奪金
殘奧港隊大軍凱旋 陳浩源演絕唱盼名留史冊
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籃總推小籃球計劃 冀日後設兒童少年梯隊
國足遭10人沙特絕殺 世盃外兩戰皆北包尾
奧迪加特扭傷退場 挪威慘勝奧地利
國際賽主要賽果
體壇快訊：黃澤林排名再升新高137
國際賽主要賽果
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【明報專訊】（請看附圖）
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