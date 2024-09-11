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體育

奧迪加特扭傷退場 挪威慘勝奧地利

【明報專訊】對阿仙奴領隊阿迪達而言，今期國際賽實屬噩夢連場。繼早前折損今夏防線新援的意大利國腳卡拉科利後，中場大將馬田奧迪加特又在代表挪威隊出戰昨晨歐洲國家聯賽B3組賽事時足踝扭傷提早離場，料無緣本周出戰倫敦打吡惡鬥熱刺。

挪威隊上周作客悶和哈薩克隊失分收場後，昨仗回師主場迎奧地利隊，僅花9分鐘就由菲歷斯米列先開紀錄。雖然奧軍37分鐘由沙比薩扳平，但挪威80分鐘仍靠季初表現勇銳的艾寧夏蘭特建功，助球隊鎖定2：1勝局。惟馬田奧迪加特在下半場中段被對手侵犯後倒地，其後要由隊醫攙扶離場。

阿仙奴鬥熱刺中場戰力堪憂

贏波卻折將而回的挪威領隊蘇巴根（Stale Solbakken），賽後透露奧迪加特的足踝受創道：「如果他沒傷及韌帶，情况就會好得多。不過我肯定阿迪達打電話過來時，心情一定不會好。」事實上，迪格蘭賴斯因上輪英超對白禮頓領紅，須在本周對熱刺一役「坐波監」，如果奧迪加特亦因傷避戰的話，勢將進一步削弱阿仙奴中場戰力。

其他歐國聯戰果方面，兩支同處A2組的傳統勁旅法國隊及意大利隊俱贏波而回。「高盧雄雞」主場對比利時一役，雖有後備上陣23分鐘兼「食白果」的主隊射手基利安麥巴比續陷低潮，但法國隊仍憑高路梅安尼及奧士文尼迪比利取得「士哥」，以2：0輕取對手。

意軍則有大衛法迪斯及摩斯堅恩分別上、下半場建功，以2：1擊敗比賽末段方「破蛋」的以色列隊。賽後意大利兩戰全勝得6分在A2組暫居首。

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