明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

國足遭10人沙特絕殺 世盃外兩戰皆北包尾

【明報專訊】中國國家足球隊（國足）早前於2026年世界盃亞洲區外圍賽第3圈C組首輪，作客以0：7慘負日本隊寫不光彩歷史。國足昨晚重返主場出戰次輪雖一度領先，但及後在大部分時間踢多1人下反而連失兩球，以1：2反負，兩戰皆北續敬陪末席。

國足上輪作客亞洲一哥日本隊慘吞7蛋，同時寫下面對亞洲國家最大敗仗及雙方對賽最大分差紀錄。賽後內地輿論一片罵聲，新華社接連發表兩篇評論文章談及國足糟糕表現，並批評球員在場上出現崩潰情况，「難怪網上批評之聲四起，『毫無血性』成為觀眾的眾口一詞」，並表明不能接受「擺爛」。對於面對沙特的大戰，另一文章又指出「國足會被壓力徹底擊垮，在強敵面前又一次潰不成軍，然後破罐子破摔淪為笑柄？還是選擇知恥而後勇，拿出血性和鬥志，在場上戰鬥到最後一刻，維護中國足球岌岌可危的尊嚴？」

藉烏龍球開紀錄終反負

國足昨返主場於大連梭魚灣專業足球場迎戰西亞勁旅沙特阿拉伯隊，全場一片紅海。賽前陣中主將李磊表明是役「大家會看到一個全新的中國隊」，而開賽14分鐘國足亦有好開始，由費蘭多開角球，蔣聖龍欲接應下力迫沙特中堅拉耶美令後者誤擺烏龍而先開紀錄。3分鐘後，客軍更有中場穆罕默德簡奴因踢中蔣聖龍胸口，被球證直接出示紅牌逐離場。

國足在踢多1人的優勢下反而未取太大優勢，反而於39分鐘被沙特藉角球攻勢，由左閘卡迪殊接應傳中近門頭槌頂入扳平。及後國足積極尋機，其中射手武磊於補時階段頭槌攻門中柱彈出未能重奪領先，半場打和1：1。

換邊後國足主導形勢但攻勢欠銳，反而沙特隊長艾達沙尼於63分鐘藉反擊半單刀射中楣幾乎反超前。戰至90分鐘，沙特再憑角球攻勢由卡迪殊頂入梅開二度取奠勝球，最終國足以1：2反負，在C組兩戰全敗後續敬陪末席，沙特則「開齋」兩戰得4分。

印尼乘勇和澳洲續不敗

同組另一場，首輪驚喜言和沙特的印尼隊延續勇態，昨於主場惡鬥另一勁旅澳洲隊守和0：0，兩戰不敗得兩分暫列C組第4，「袋鼠軍團」則兩戰僅得1分排第5。

上 / 下一篇新聞