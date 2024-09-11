國足遭10人沙特絕殺 世盃外兩戰皆北包尾

國足上輪作客亞洲一哥日本隊慘吞7蛋，同時寫下面對亞洲國家最大敗仗及雙方對賽最大分差紀錄。賽後內地輿論一片罵聲，新華社接連發表兩篇評論文章談及國足糟糕表現，並批評球員在場上出現崩潰情况，「難怪網上批評之聲四起，『毫無血性』成為觀眾的眾口一詞」，並表明不能接受「擺爛」。對於面對沙特的大戰，另一文章又指出「國足會被壓力徹底擊垮，在強敵面前又一次潰不成軍，然後破罐子破摔淪為笑柄？還是選擇知恥而後勇，拿出血性和鬥志，在場上戰鬥到最後一刻，維護中國足球岌岌可危的尊嚴？」

藉烏龍球開紀錄終反負

國足昨返主場於大連梭魚灣專業足球場迎戰西亞勁旅沙特阿拉伯隊，全場一片紅海。賽前陣中主將李磊表明是役「大家會看到一個全新的中國隊」，而開賽14分鐘國足亦有好開始，由費蘭多開角球，蔣聖龍欲接應下力迫沙特中堅拉耶美令後者誤擺烏龍而先開紀錄。3分鐘後，客軍更有中場穆罕默德簡奴因踢中蔣聖龍胸口，被球證直接出示紅牌逐離場。

國足在踢多1人的優勢下反而未取太大優勢，反而於39分鐘被沙特藉角球攻勢，由左閘卡迪殊接應傳中近門頭槌頂入扳平。及後國足積極尋機，其中射手武磊於補時階段頭槌攻門中柱彈出未能重奪領先，半場打和1：1。

換邊後國足主導形勢但攻勢欠銳，反而沙特隊長艾達沙尼於63分鐘藉反擊半單刀射中楣幾乎反超前。戰至90分鐘，沙特再憑角球攻勢由卡迪殊頂入梅開二度取奠勝球，最終國足以1：2反負，在C組兩戰全敗後續敬陪末席，沙特則「開齋」兩戰得4分。

印尼乘勇和澳洲續不敗

同組另一場，首輪驚喜言和沙特的印尼隊延續勇態，昨於主場惡鬥另一勁旅澳洲隊守和0：0，兩戰不敗得兩分暫列C組第4，「袋鼠軍團」則兩戰僅得1分排第5。