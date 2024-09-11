楊雅婷主場負傷上陣 雙楊配港羽賽首圈止步

「雙楊配」昨力戰44分鐘後以直落兩局18 ：21、17：21不敵韓國隊的李幽琳／申昇瓚，首圈止步。賽事中途不時按着腰部的楊雅婷，賽後透露日前訓練時腰部卻出現受傷，「（受傷）最初兩天要拿雨傘走路，後來經治療就開始很忐忑，也是想盡自己最大能力上場」。她又表示在比賽期間做出彎腰動作仍感疼痛，「感謝香港球迷幫我們打氣，在主場也很想取勝，但自己身體不太好，也有點失望」。

上周於台北公開賽驚喜戰至女雙8強的呂樂樂／曾曉昕，昨主場首擊以局數2：1反勝中華台北隊的胡綾芳／鄭宇倢。至於陳延澤及馬子雪昨亦在資格賽過關，今分途出戰首圈，其中後者將與隊友盧善恩上演港隊「內訌」。

伍家朗今鬥安賽龍 鄧謝配迎中華台北

此外，早前預告今屆或是最後主場出擊的鄧俊文／謝影雪，今晚在混雙首圈面對中華台北隊的王齊麟／許尹鏸；另一混雙組合李晉熙／吳芷柔同晚首圈撼馬來西亞隊的黃天啟／林秋仙。男單方面，港將李卓耀、伍家朗與吳英倫今亦分途亮相男單首圈，其中李卓耀將惡鬥國家隊球手陸光祖，伍家朗將硬碰應屆巴黎奧運金牌得主的丹麥隊名將安賽龍，吳英倫則對陣日本隊星將西本拳太。