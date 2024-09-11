楊雅婷主場負傷上陣 雙楊配港羽賽首圈止步

【明報專訊】香港公開羽毛球錦標賽昨於香港體育館（紅館）點燃戰火，早前為港隊征戰巴黎奧運的「雙楊配」楊雅婷／楊霈霖，在前者負腰傷上陣下，女雙首圈直落兩局惜負韓國隊組合李幽琳／申昇瓚。至於上屆混雙奪亞的港隊星級組合「鄧謝配」鄧俊文／謝影雪今晚亮相，在混雙首圈面對中華台北隊的王齊麟／許尹鏸。
「雙楊配」昨力戰44分鐘後以直落兩局18 ：21、17：21不敵韓國隊的李幽琳／申昇瓚，首圈止步。賽事中途不時按着腰部的楊雅婷，賽後透露日前訓練時腰部卻出現受傷，「（受傷）最初兩天要拿雨傘走路，後來經治療就開始很忐忑，也是想盡自己最大能力上場」。她又表示在比賽期間做出彎腰動作仍感疼痛，「感謝香港球迷幫我們打氣，在主場也很想取勝，但自己身體不太好，也有點失望」。
上周於台北公開賽驚喜戰至女雙8強的呂樂樂／曾曉昕，昨主場首擊以局數2：1反勝中華台北隊的胡綾芳／鄭宇倢。至於陳延澤及馬子雪昨亦在資格賽過關，今分途出戰首圈，其中後者將與隊友盧善恩上演港隊「內訌」。
伍家朗今鬥安賽龍 鄧謝配迎中華台北
此外，早前預告今屆或是最後主場出擊的鄧俊文／謝影雪，今晚在混雙首圈面對中華台北隊的王齊麟／許尹鏸；另一混雙組合李晉熙／吳芷柔同晚首圈撼馬來西亞隊的黃天啟／林秋仙。男單方面，港將李卓耀、伍家朗與吳英倫今亦分途亮相男單首圈，其中李卓耀將惡鬥國家隊球手陸光祖，伍家朗將硬碰應屆巴黎奧運金牌得主的丹麥隊名將安賽龍，吳英倫則對陣日本隊星將西本拳太。