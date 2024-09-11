殘奧港隊大軍凱旋 陳浩源演絕唱盼名留史冊

【明報專訊】巴黎殘奧周一凌晨閉幕，中國香港代表團最後大軍昨早凱旋歸港，在輪椅羽毛球WH2級男單摘銀的陳浩源戰畢今屆後正式退役，他期望外界以後會記得港隊有過他這名輪羽球手，並為成為港隊史上首人在大型運動會單屆擔任開幕及閉幕禮持旗手感榮幸，並笑言若未來後繼有人，絕不介意免費任教。
39歲的陳浩源今屆突破上屆銅牌成績，摘銀而回後正式掛拍的他感言道：「一打完決賽已掛住場上的感覺，雖然未來仍會在羽毛球場打波，但不會再有那種幻得幻失，比賽前睡不着覺的感覺。不過回顧職業生涯取得的成就已很滿足。」對於成為單屆開、閉幕禮擔任持旗手，他亦深感榮幸，「可說是圓夢了，一直想有些相片能好好代表自己，這兩次持旗很具標誌性」。
倘現輪羽後輩 願免費任教
余翠怡欲求進拒「躺平」
談及日前曾呼籲外界多關心沒獎牌運動員，陳浩源表示因自己都是過來人，過往羽毛球在很多屆殘奧都未被列入比賽項目，「當時發覺在聚光燈內外的運動員有明顯落差，因此希望外界將一些餘光關心和祝福一下他們」。最後他亦希望大家記得自己是一名曾為港出戰了16年、在兩屆殘奧取得獎牌的出色輪椅羽毛球運動員。由於香港至今只有他一名輪椅羽毛球手，因此未來沒條件當教練，但承諾若有後輩想出戰此項目，即使免費都會教。
香港輪椅劍擊隊今屆與獎牌數度擦肩，大師姐余翠怡表示透過今屆賽事，團隊知道未來應怎去改善，亦欣喜有湯雅婷這樣的後起之秀去傳承。談及早前透露的自身壓力，她表示：「自己都想尋求突破，過去這殘奧周期多了不少海外集訓時間，自己都在比賽上感受到進步，即使沒獎牌有些失望，但都很快去想怎可做好啲，所以壓力都幾大，發覺自己都多了不少白髮，哈哈！」她亦表明現未有退意，即使今屆失利但仍看到很多不足，所以不想「躺平」，反而已在想未來計劃，並盼今後可多些以享受之情去續求進。
今屆游隊女飛魚陳睿琳及吳卓恩今屆分別奪牌而回，其中在S14級100米蝶泳摘銀的20歲星將陳睿琳透露未來會尋求改善主項蝶泳的表現，目標下屆爭金甚至放眼世界紀錄。至於年僅14歲的吳卓恩初征奧便在SB6級100米蛙泳摘銅，更打破蘇樺偉的港隊最年輕殘奧奪牌紀錄，她說：「取這成就真的很榮幸，特別感謝父母背後支持，令我可踏上這舞台。」