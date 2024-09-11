殘奧港隊大軍凱旋 陳浩源演絕唱盼名留史冊

39歲的陳浩源今屆突破上屆銅牌成績，摘銀而回後正式掛拍的他感言道：「一打完決賽已掛住場上的感覺，雖然未來仍會在羽毛球場打波，但不會再有那種幻得幻失，比賽前睡不着覺的感覺。不過回顧職業生涯取得的成就已很滿足。」對於成為單屆開、閉幕禮擔任持旗手，他亦深感榮幸，「可說是圓夢了，一直想有些相片能好好代表自己，這兩次持旗很具標誌性」。

倘現輪羽後輩 願免費任教

余翠怡欲求進拒「躺平」

談及日前曾呼籲外界多關心沒獎牌運動員，陳浩源表示因自己都是過來人，過往羽毛球在很多屆殘奧都未被列入比賽項目，「當時發覺在聚光燈內外的運動員有明顯落差，因此希望外界將一些餘光關心和祝福一下他們」。最後他亦希望大家記得自己是一名曾為港出戰了16年、在兩屆殘奧取得獎牌的出色輪椅羽毛球運動員。由於香港至今只有他一名輪椅羽毛球手，因此未來沒條件當教練，但承諾若有後輩想出戰此項目，即使免費都會教。

香港輪椅劍擊隊今屆與獎牌數度擦肩，大師姐余翠怡表示透過今屆賽事，團隊知道未來應怎去改善，亦欣喜有湯雅婷這樣的後起之秀去傳承。談及早前透露的自身壓力，她表示：「自己都想尋求突破，過去這殘奧周期多了不少海外集訓時間，自己都在比賽上感受到進步，即使沒獎牌有些失望，但都很快去想怎可做好啲，所以壓力都幾大，發覺自己都多了不少白髮，哈哈！」她亦表明現未有退意，即使今屆失利但仍看到很多不足，所以不想「躺平」，反而已在想未來計劃，並盼今後可多些以享受之情去續求進。

今屆游隊女飛魚陳睿琳及吳卓恩今屆分別奪牌而回，其中在S14級100米蝶泳摘銀的20歲星將陳睿琳透露未來會尋求改善主項蝶泳的表現，目標下屆爭金甚至放眼世界紀錄。至於年僅14歲的吳卓恩初征奧便在SB6級100米蛙泳摘銅，更打破蘇樺偉的港隊最年輕殘奧奪牌紀錄，她說：「取這成就真的很榮幸，特別感謝父母背後支持，令我可踏上這舞台。」