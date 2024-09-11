戴利快閃初訪港 勉追夢樂在其中 退役專注發展針織品牌 不捨跳水生涯最難忘奧運奪金

【明報專訊】英國隊跳水名將戴利（Tom Daley）上月在巴黎奧運以一面銀牌為運動員生涯畫上完美句號，他昨午於香港故宮博物館出席由香港賽馬會主辦的香港國際慈善論壇前，特意抽空接受本報專訪。這名30歲「跳水王子」透露退役後繼續發展個人針織品牌的同時，長遠目標是以另一身分參與2028年洛杉磯奧運，並以運動員生涯作例子，寄語港人在追夢時不要忘記享受過程。
文：許嘉明、圖：馮凱鍵
戴利自2008年北京奧運首次亮相五環舞台，隨後的倫敦、里約、東京和巴黎奧運也未曾缺席，他在五屆奧運共得1金1銀3銅，亦曾4度榮膺世界冠軍，並於世界盃4度掄元。回望整個跳水運動員生涯，戴利感到自豪，「雖然我為退役感不捨，最近仍為不用練習感到奇怪，但我很榮幸於每項大賽都贏過冠軍，留下很多美好回憶」。
奧運向來被運動員視為最高殿堂，就連戴利也不例外。提到生涯最難忘一刻，他毫不猶豫地說：「我一直以來的夢想是成為奧運冠軍，渴望於奧運交出最好表現，能在東京圓夢實在不可思議。今次（巴黎奧運）在親友面前比賽，並能帶回一面銀牌也很特別。」
戴利在7歲開始學習跳水，他笑言能在這項目堅持逾20年全憑熱愛，「這是我多年來一直熱愛的事情，所以保持對這項運動的熱誠真的很容易。當然，我總會經歷艱難時刻，但隨着時間推移，我總會重新愛上跳水」。
兒子成平衡事業生活調劑
此外，他憶述於2018年被迫長時間養傷，亦曾因此感到困擾，但其長子羅比在同年出生，或多或少改變了他的想法，「孩子成為我生命中最重要的事情，這真的改變了我對跳水的看法，我不再無時無刻想着練習和比賽，讓事業和生活取得平衡」。他更笑言前日與其丈夫、美籍金像編劇布萊克首度抵港，惟明日就會離開，「因為我們不想離開兩個兒子太久，實在太想念他們了」。
在其跳水生涯中，戴利感激從中學懂在高壓環境仍專注當下，他也寄語港人在追夢時不要忘記享受過程，「不論你在比賽中表現如何，你的親友都會全力支持你，你能夠帶着他們的愛同行，這樣就能樂在其中」。
擬亞洲辦編織課程推廣
盼任評述投身洛城奧運
戴利宣告退役後，不少人也關心其動向，他表示教練工作不在其生涯規劃之中，但有意在港發展其自家針織品牌「Made With Love」，「我計劃擴展這個品牌，加入泳裝和內衣等產品，也希望在亞洲推出編織課程，讓大家學習製作編織品」。身穿米色西褲及針織背心接受訪問的他，更笑指「每次我穿任何針織衣物時，別人都會問『這是你做的嗎？』，但很遺憾這件衣服不是」。
目前與丈夫及愛兒定居洛杉磯的戴利，不諱言渴望4年後以另一身分繼續參與奧運，「我希望投身廣播行業，擔任2028年洛杉磯奧運的評述，那時候大家仍可以看到我在電視上出現。能繼續跟跳水這項運動保持連繫，這樣也不錯」。