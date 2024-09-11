戴利快閃初訪港 勉追夢樂在其中 退役專注發展針織品牌 不捨跳水生涯最難忘奧運奪金

文：許嘉明、圖：馮凱鍵

戴利自2008年北京奧運首次亮相五環舞台，隨後的倫敦、里約、東京和巴黎奧運也未曾缺席，他在五屆奧運共得1金1銀3銅，亦曾4度榮膺世界冠軍，並於世界盃4度掄元。回望整個跳水運動員生涯，戴利感到自豪，「雖然我為退役感不捨，最近仍為不用練習感到奇怪，但我很榮幸於每項大賽都贏過冠軍，留下很多美好回憶」。

奧運向來被運動員視為最高殿堂，就連戴利也不例外。提到生涯最難忘一刻，他毫不猶豫地說：「我一直以來的夢想是成為奧運冠軍，渴望於奧運交出最好表現，能在東京圓夢實在不可思議。今次（巴黎奧運）在親友面前比賽，並能帶回一面銀牌也很特別。」

戴利在7歲開始學習跳水，他笑言能在這項目堅持逾20年全憑熱愛，「這是我多年來一直熱愛的事情，所以保持對這項運動的熱誠真的很容易。當然，我總會經歷艱難時刻，但隨着時間推移，我總會重新愛上跳水」。

兒子成平衡事業生活調劑

此外，他憶述於2018年被迫長時間養傷，亦曾因此感到困擾，但其長子羅比在同年出生，或多或少改變了他的想法，「孩子成為我生命中最重要的事情，這真的改變了我對跳水的看法，我不再無時無刻想着練習和比賽，讓事業和生活取得平衡」。他更笑言前日與其丈夫、美籍金像編劇布萊克首度抵港，惟明日就會離開，「因為我們不想離開兩個兒子太久，實在太想念他們了」。

在其跳水生涯中，戴利感激從中學懂在高壓環境仍專注當下，他也寄語港人在追夢時不要忘記享受過程，「不論你在比賽中表現如何，你的親友都會全力支持你，你能夠帶着他們的愛同行，這樣就能樂在其中」。

擬亞洲辦編織課程推廣

盼任評述投身洛城奧運

戴利宣告退役後，不少人也關心其動向，他表示教練工作不在其生涯規劃之中，但有意在港發展其自家針織品牌「Made With Love」，「我計劃擴展這個品牌，加入泳裝和內衣等產品，也希望在亞洲推出編織課程，讓大家學習製作編織品」。身穿米色西褲及針織背心接受訪問的他，更笑指「每次我穿任何針織衣物時，別人都會問『這是你做的嗎？』，但很遺憾這件衣服不是」。

目前與丈夫及愛兒定居洛杉磯的戴利，不諱言渴望4年後以另一身分繼續參與奧運，「我希望投身廣播行業，擔任2028年洛杉磯奧運的評述，那時候大家仍可以看到我在電視上出現。能繼續跟跳水這項運動保持連繫，這樣也不錯」。