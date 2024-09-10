體壇快訊：港將主場逐港羽賽

【明報專訊】屬世界巡迴賽超級500系列的香港公開羽毛球錦標賽，今早於紅館揭開戰幔，多名主場出戰的港將分途出擊，其中6號種子的「雙楊配」楊雅婷／楊霈霖於女雙首圈面對韓國隊組合李幽琳／申昇瓚。至於上周於台北公開賽驚喜戰至女雙8強的呂樂樂／曾曉昕，今亦在首圈亮相，迎戰中華台北隊的胡綾芳／鄭宇倢。
李祉均投山東高速
香港女子籃球代表李祉均，昨落實轉投中國女子籃球聯賽（WCBA）球隊山東高速。這名29歲後衛此前曾效力陜西天澤、山西竹葉青酒及天津冠嵐，其中上季於天津場均貢獻19.6分及2.7次偷截，獲膺本土得分及偷截王。
谷愛凌滑雪世盃封后
國家隊名將谷愛凌昨晨於新西蘭舉行的自由式滑雪U型場地技巧世界盃首日賽事，以96分強勢奪金，隊友張可欣則以89.25分摘銀。在世盃封后之後，21歲的谷愛凌連同冬季奧運、世界錦標賽、冬季極限運動會及冬季青年奧運，完成金牌大滿貫成就。
杜凱琹澳門賽首圈止步
WTT乒乓球澳門冠軍賽昨於澳門東亞運動會體育館展開，港將杜凱琹於女單首圈以局數2：3反負泰國隊的芭拉南出局。至於自巴黎奧運後首度出戰的國家隊「世一」女將孫穎莎，則以局數3：0淘汰韓國隊的田志希晉級16強。
福岡電單車賽釀致命意外
周日在福岡舉行的全日本超級電單車賽第6回合ST600決賽（原裝600cc組別）發生致命意外，日籍電單車壇名宿芳賀紀行之子芳賀涼大，因起步時戰車「死火」，遭收掣不及的後車連環追撞，送院後傷重不治，終年21歲。