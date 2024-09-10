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體育

巴黎殘奧閉幕 浪潮之旅為題 奧組委主席：創造歷史之夏 銘刻人們記憶

【明報專訊】巴黎殘疾人奧運會昨晨落幕，閉幕禮與巴黎奧運同在法蘭西體育場舉行，更以浪潮之旅為題上演大型電子音樂會。其中巴黎奧組委主席埃斯坦古致辭時，強調今夏上演的殘奧會和奧運會創造一個「歷史性的夏天」，認為今年將銘刻在人們的記憶中。

閉幕禮先由法國歌手Santa的表演拉開序幕，而法國總統馬克龍繼巴黎奧運開幕禮、閉幕禮及巴黎殘奧開幕禮，再度親臨會場。其後連同難民隊共來自169個國家或地區代表團的持旗手先後步入會場，當中有羽毛球星將陳浩源與游泳女將陳睿琳「擔大旗」的港隊，前者在羽毛球男子WH2級單打勇奪銀牌；而陳睿琳則在女子S14級100米蝶泳以刷新亞洲紀錄時間摘得銀牌。至於國家隊持旗手是今屆殘奧在游泳上共獲得7面金牌的19歲小將蔣裕燕，以及在男子T11級跳遠項目創世界紀錄下奪金的31歲名將邸東東。

隨着所有運動員及代表進場，巴黎奧組委主席埃斯坦古致辭時表示殘奧會和奧運會創造一個「歷史性的夏天」，並認為今年將銘刻在人們的記憶中。而國際殘疾人奧委會（IPC）主席安祖柏辛斯亦提及法國為未來的奧運會樹立「典範」。然後有6位不同國家的運動員上台接受委任，成為新一任的國際殘疾人奧委會運動員委員會委員，包括國家隊的健力運動員譚玉嬌，早前她在女子67公斤級以下決賽以破世界紀錄成績下奪金，成功三連霸。

熱氣球因天雨無法升空

來到交接環節，巴黎女性市長伊達爾戈將殘奧會旗幟給予IPC主席安祖柏辛斯後，並把旗幟交接到下屆2028年主辦城市洛杉磯市長巴斯手上，雖然因滂沱大雨，無法從杜樂麗花園進行最後一次熱氣球聖火升空，但之後當法國隊硬地滾球選手Aurelie Aubert吹熄聖火燈內火種，亦象徵巴黎殘奧正式畫上句號。

24法國電音樂手獻技

聖火熄滅之後，閉幕禮進入「派對時間」，24名法國著名電子音樂藝術家，在長達1小時的演出中透過打碟和混音技巧，向約4400名參賽運動員呈現電子音樂及巴黎作為慶祝和文化之城的歷史，以盛大聚會完結今屆巴黎殘奧。

（巴黎殘奧）

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