C朗後備登場為葡軍奠勝 馬帥讚國家瑰寶

上仗主場僅以2：1險勝克羅地亞隊的葡萄牙隊，是役先收起隊長C朗。開賽7分鐘，蘇格蘭隊靠中場麥湯米尼頭槌破網拔頭籌半場以1：0領先。易邊後，主隊葡萄牙為加強攻力換入C朗，先在54分鐘藉適逢30歲生日的中場般奴費蘭迪斯熨射扳平，及至88分鐘，C朗門前撞射得手，並取得生涯第901個入球，終以2：1反勝對手，取分組賽兩連捷。領軍的馬天尼斯賽後形容C朗是「國家隊的寶貴財產」，認為他能給球迷帶來能量，令比賽變得不一樣。

10人西班牙大勝瑞士開齋

至於首輪意外與塞爾維亞隊悶和0：0的西班牙隊，雖在同日A4組次輪，作客憑前鋒祖斯盧辛馬田及中場法比安彭拿初段一度拉開兩球優勢，但守將拿洛文特在20分鐘被逐，被瑞士在完半場前追至1：2，惟10人應戰的「鬥牛軍」分別在77及80分鐘靠費倫托利斯和法比安各建一功，終大勝4：1。主教練迪拉富安迪賽後說：「在10名隊員的幫助下，我們踢出完美的比賽，為此感到非常自豪，相信仍可繼續進步。」

其餘賽事方面，克羅地亞隊則在A1組次輪，主場憑39歲隊長莫迪歷一箭定江山，以1：0小勝波蘭隊；丹麥隊則在A4組次輪，同樣主場以2：0輕取塞爾維亞隊。