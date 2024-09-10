國足罵聲中返主場迎沙特 新華社：輸球可接受 擺爛不能接受

國足上周四作客亞洲一哥日本隊慘負0：7，寫雙方交手最大比數及面對亞洲國家最大敗仗紀錄。賽後輿論批評國足在落後下戰意不足終招致大敗。大軍近日回國於大連備戰今晚主場面對沙特阿拉伯隊的世盃外亞洲區第3圈次輪賽事，新華社前日發表一篇題為「今日男足，不能只剩下擺爛」的評論文章，認為不敵當今已是世界強隊的日本，敗仗或屬意料之內，但創下隊史最大分差卻令人驚詧，並指出國足球員出現崩潰的比賽狀態，「難怪網上批評之聲四起，『毫無血性』成為觀眾的眾口一詞。」而文章更強調「輸球可以接受，但『擺爛』不能接受」。

孫繼海盼大敗認清水平 批踢人言論

曾效力曼城等英超球會的國足名宿孫繼海，昨亦在社交平台道出個人看法，認為日前大敗是個機會讓大家認清國足現時處於世上哪個水平，目前首要任務是建立好青訓系統及鼓勵球員外闖。他又回應日前有內地網紅稱「踢不過人家，你可以踢人啊！」的言論，認為說法不要得，且若按對方說法，踢人球員將領紅被逐，「也許會輸得更多」。此外，他又認為現任的克羅地亞籍國足主帥伊雲高域「對中國足球沒有任何幫助」。至於上輪並未安排直播的央視，至截稿前節目表顯示今晚同時間將會播放WTT乒乓球冠軍賽澳門站，至於本港則已落實由港台電視32台直播國足鬥沙特的賽事。

同日其餘焦點賽事，與國足同處C組的日本隊將作客巴林隊爭連勝；而在B組首輪和波失分的韓國隊，今晚將征戰阿曼隊爭開齋。