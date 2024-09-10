史拿美網加冕 首意男將登頂 認在禁藥風波下出戰壓力大 將錦標獻病重阿姨

史拿此役以賽前6場勝仗僅失掉兩盤的強勢決戰12號種子費利斯，結果控制戰局的他全場只有21次無壓力犯錯並且六度破發，最終以直落3盤6：3、6：4、7：5輕取無壓力犯錯達34次的費利斯，繼澳網後再奪大滿貫冠軍獎盃，而其單季連奪首兩個大滿貫則超越佐高域、拿度、名宿費達拿、森柏斯及阿加斯等，平了阿根廷名將華拉斯於1977年的成就，紀錄保持者則是1974年三奪大滿貫的美籍名宿干納斯。另史拿是繼2015年女單冠軍彭妮達後，第2個在美網單打奪魁的意籍球手。

史拿今屆美網開戰前，被確認今年3月兩度被驗出對禁藥合成代謝類固醇呈陽性，但獲國際網球誠信機構（ITIA）確認並無過失免禁賽，惟仍受到包括其偶像費達拿在內的質疑聲音，故此史拿坦承今次是帶着禁藥醜聞的陰影出戰。

樂見新冠軍誕生 「讓我更優秀」

史拿獲勝後立即興奮地走上看台與團隊慶祝勝利，並說：「這獎盃對我意義重大。我近期並不好過，壓力比澳網時要大，但一直獲團隊和家人力挺……我自覺隨着一場又一場的比賽而成長，自信心也愈來愈強……我能說的是，即使出現禁藥事件，球員們的總體反應還是相當積極的。當然，也有一些不同聲音，這也是普遍現象。」

史拿又盼將錦標獻予少時不時照顧他的阿姨，「她的健康不太樂觀，我不知道她還能活多久，只知道很高興還能與她分享這時光。她是我生命中非常重要的人。我希望每人都無恙，但不幸地這是沒可能的」。至於被指與今年稱雄法網和溫網的21歲的西班牙籍新星卡路士艾卡拉斯已壟斷當今網壇，23歲的史拿說：「我為看到新的冠軍和對手誕生而高興。我總會遇上一些能讓我變得更優秀的球手，然後你必須想辦法戰勝他們。」

費利斯主場飲恨 世界排名仍升第7

費利斯則為未能繼2003年的洛迪克後，成為首個在美網男單封王的東道主球手而失望，26歲的他說：「我知道美國人已等待冠軍很久了，所以很抱歉這次未能如願。我會繼續努力，希望下次成功。」而這名美國一哥的最新世界排名升上第7，德國籍的阿歷山大薩維利夫則會升上次席，隨後是艾卡拉斯及跌落第4的佐高域。