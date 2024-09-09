偕基亞利殊「倒戈」建功領英格蘭輕取愛爾蘭 賴斯拒慶祝表尊重

「三獅軍團」先在11分鐘由賴斯後上撞射開紀錄，這名阿仙奴中場26分鐘再助攻予重返國家隊的基亞利殊撞射建功，在都柏林兩球淨勝愛爾蘭，結束近8年「修夫基時代」後，看守領隊卡斯利首場領軍有個好開始。

看守領隊卡斯利領軍首擊響勝鼓

除了賴斯及基亞利殊曾分別代表愛爾蘭一隊及青年軍上陣，生於英國的卡斯利在球員時代亦是愛爾蘭國腳。賴斯與基亞利殊昨仗觸球時被主場球迷狂噓，不過前者入球後拒絕慶祝，「我祖父和祖母都是愛爾蘭人並已離世，如果慶祝是對他們不敬」。至於有慶祝入球的曼城翼鋒基亞利殊稱，享受過去為愛爾蘭上陣的時光，他亦有很多家人都來自愛爾蘭，認為彼此沒有任何仇恨。

另邊廂兩場歐國聯A3組賽事，荷蘭隊憑曼聯前鋒約舒亞舒克斯首在國家隊正選即貢獻入球和助攻各一，主場5：2輕取波斯尼亞隊；德國隊則憑穆斯亞拿入1球及交出3次助攻，領銜主場5：0大勝匈牙利隊後排榜首。

荷德分途大勝 法國轉戰比利時爭開齋

另外，日前在A2組首戰落筆打三更反負意大利隊的法國隊，明晨再在主場出擊，迎戰首仗主場挫以色列隊的比利時隊爭開齋。「高盧雄雞」據報此役或以翼鋒奧士文尼迪比利代上仗擔正的米高奧利斯，為箭頭基利安麥巴比提供攻門「彈藥」；意大利則會在中立場匈牙利「作客」以色列尋求兩連捷。