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體育

莎芭倫卡首奪美網獻亡父 直落兩盤7：5勝彭古拉 三捧大滿貫錦標

【明報專訊】白俄羅斯籍名將莎芭倫卡昨在美國網球公開賽女單決賽，與佔主場之利的彭古拉鬥得緊湊，結果以兩盤7：5險勝首次封后，亦第3次捧起大滿貫冠軍獎盃。她那網球啟蒙導師的父親5年前離世，賽後她強調為能把家族的名字載入網球史冊而感到自豪。

次號種子莎芭倫卡上屆美網決賽以盤數1：2反負美籍球手嘉奧芙，今屆決賽又遇上在家鄉紐約出擊的6號種子球手彭古拉，但後者7次交手取得2勝5負下被看淡，卻在首盤率先破發，莎芭倫卡其後迅速回破，之後兩人陷入拉鋸，最終莎芭倫卡在最後階段把握機會再破發，以7：5險勝。

近年屢遇逆境 為家族名字載入史冊自豪

莎芭倫卡在次盤開局3：0領先，但被彭古拉連贏5局一度落後3：5。莎芭倫卡接着連贏4局，再以7：5拿下這盤，以2：0勝出首次奪標，繼近兩年的澳網後，個人第3次揚威大滿貫，並成為2016年的德國籍好手姬爾芭後，首個在同季拿下澳網和美網這兩大硬地大滿貫賽冠軍的女球手。

26歲的莎芭倫卡的成功來得不易，事關這些年她經歷不少逆境，近的有NHL球隊匹茲堡企鵝冰球員的男友哥治索夫今年3月自殺身亡，又儘管她曾強調反戰，卻因其祖國白俄羅斯被指協助俄羅斯侵略烏克蘭而被遷怒，比賽後不時被烏克蘭籍對手拒絕握手，而5年前時年43歲的父親因腦膜炎逝世更令她遭受沉重打擊。她昨賽後說：「失去父親後，我的目標一直是把我們家族的名字載入網球史冊。每次看到獎盃上刻着我的名字，我都為自己和家人感到自豪。他們從未放棄我的夢想，盡一切努力支持我，所以這真的意義重大。」

彭古拉無緣主場封后 讚對手當今最佳之一

彭古拉則繼上月的辛辛那堤公開賽決賽後，再次以直落兩盤不敵莎芭倫卡，這名30歲的富家女今屆美網前的最佳大滿貫成績僅是8強。不過無緣在主場封后的她賽後大方道：「我本希望從她身上取得一盤。她非常強大，是當今其中一個最佳球手，從不會給你任何機會。即使如此，我已了解自己已達到某個水平了。」

男雙決賽方面，7號種子的澳洲組合佩素／佐敦湯臣以6：4、7：6（7：4）打敗10號種子德國組合的卡維斯／佩特斯稱王。

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