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2024年9月9日星期一
陳浩源為港開閉幕持旗締歷史 盼大眾關心無獎牌運動員 港隊3金4銀1銅獎牌榜排32 李家超讚「生命鬥士市民榜樣」
港足斐濟三角賽封王 安永佳再建功 逼和東道主贏得失球
南區3球輕取九龍城 連續兩屆高級組銀牌8強鬥東方
何詩蓓商場辦見面會 盼親口道謝粉絲 大批市民圍觀支持
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莎芭倫卡首奪美網獻亡父 直落兩盤7：5勝彭古拉 三捧大滿貫錦標
偕基亞利殊「倒戈」建功領英格蘭輕取愛爾蘭 賴斯拒慶祝表尊重
「發福」朗尼名宿慈善賽入罰球
體壇快訊：拉脫維亞國手加盟港三籃隊
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【明報專訊】（請看附圖）
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