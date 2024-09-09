何詩蓓商場辦見面會 盼親口道謝粉絲 大批市民圍觀支持

在過去兩屆奧運共得4面獎牌的何詩蓓人氣高企，昨日的商場見面會吸引大批市民在不同樓層圍觀，她在台上簡單分享近况後接受傳媒訪問，再與市民在台上交流，時間由中午12時半到傍晚6時。何詩蓓直言這場「馬拉松式」見面會是自己主動提出，「我覺得沒問題，我不介意多坐幾小時為大家簽名，我的生涯一直有很多人支持，真的想親口向他們道謝」。

「想多坐幾小時為大家簽名」

透露曾諮詢心理醫生學抗壓

巴黎奧運期間，泳館不時有港人高舉區旗打氣，何詩蓓直言在見面會更實在感受到巿民的支持，「我只是專注做好本分，能夠為他人帶來啟發，實在是我的榮幸。我常常不了解自己的影響力，平日街上有人來找我合照，我還是很驚訝。親眼見到這麼多人，還聽到很多人（清晨）5時許已來排隊，我真的很感受到大家的支持和愛，覺得自己真的很幸運」。

何詩蓓透露自己奧運後短暫休假，與中學同學到荷蘭和葡萄牙旅遊兩周。談及未來計劃，何詩蓓透露已開始訓練，會參加10月的國際泳聯（FINA）世界盃和12月的世界短池游泳錦標賽，惟對於會否出戰2028年的洛杉磯奧運，她卻未有多想，「我經歷漫長的（巴黎）奧運周期，目前只想專注今年的世界盃及短池世界賽，將來的事會再跟教練商量」。

作為港隊的奧運「三朝元老」，何詩蓓坦承在東京奧運贏得雙銀後，外界對她有更高期望，她亦曾就此諮詢心理醫生，學習應付壓力，「我在賽前已盡全力做好準備，對自己、教練和一直以來的練習信心十足，加上親友和港人的支持為我帶來力量。教練常跟我說，我的成就已很多，就算將來比賽包尾、我不再游泳。或者發生什麼事都好，我仍擁有之前的成就，所以不用擔心，我只想好好享受一切」。

為殘奧港隊佳績鼓舞

盼市民看到眾將付出

巴黎殘奧今晨閉幕，中國香港代表團最終以3金4銀1銅成績收官，何詩蓓表示14歲女泳將吳卓恩令自己印象深刻，並盛讚所有港將表現出色，「我們在體院時常碰面，不論去殘奧或奧運的運動員都很努力，希望香港市民都看到大家的付出。他們（在殘奧）已贏得8面獎牌，好厲害」。