明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

何詩蓓商場辦見面會 盼親口道謝粉絲 大批市民圍觀支持

【明報專訊】港隊「女飛魚」何詩蓓（Siobhan）昨午於太古坊中心出席見面會，她坦承不了解自己的影響力，但盼透過活動與粉絲互動，回報大眾無條件的支持，「如果可以，我都想多坐幾小時為大家簽名，親口道謝」。

在過去兩屆奧運共得4面獎牌的何詩蓓人氣高企，昨日的商場見面會吸引大批市民在不同樓層圍觀，她在台上簡單分享近况後接受傳媒訪問，再與市民在台上交流，時間由中午12時半到傍晚6時。何詩蓓直言這場「馬拉松式」見面會是自己主動提出，「我覺得沒問題，我不介意多坐幾小時為大家簽名，我的生涯一直有很多人支持，真的想親口向他們道謝」。

「想多坐幾小時為大家簽名」

透露曾諮詢心理醫生學抗壓

巴黎奧運期間，泳館不時有港人高舉區旗打氣，何詩蓓直言在見面會更實在感受到巿民的支持，「我只是專注做好本分，能夠為他人帶來啟發，實在是我的榮幸。我常常不了解自己的影響力，平日街上有人來找我合照，我還是很驚訝。親眼見到這麼多人，還聽到很多人（清晨）5時許已來排隊，我真的很感受到大家的支持和愛，覺得自己真的很幸運」。

何詩蓓透露自己奧運後短暫休假，與中學同學到荷蘭和葡萄牙旅遊兩周。談及未來計劃，何詩蓓透露已開始訓練，會參加10月的國際泳聯（FINA）世界盃和12月的世界短池游泳錦標賽，惟對於會否出戰2028年的洛杉磯奧運，她卻未有多想，「我經歷漫長的（巴黎）奧運周期，目前只想專注今年的世界盃及短池世界賽，將來的事會再跟教練商量」。

作為港隊的奧運「三朝元老」，何詩蓓坦承在東京奧運贏得雙銀後，外界對她有更高期望，她亦曾就此諮詢心理醫生，學習應付壓力，「我在賽前已盡全力做好準備，對自己、教練和一直以來的練習信心十足，加上親友和港人的支持為我帶來力量。教練常跟我說，我的成就已很多，就算將來比賽包尾、我不再游泳。或者發生什麼事都好，我仍擁有之前的成就，所以不用擔心，我只想好好享受一切」。

為殘奧港隊佳績鼓舞

盼市民看到眾將付出

巴黎殘奧今晨閉幕，中國香港代表團最終以3金4銀1銅成績收官，何詩蓓表示14歲女泳將吳卓恩令自己印象深刻，並盛讚所有港將表現出色，「我們在體院時常碰面，不論去殘奧或奧運的運動員都很努力，希望香港市民都看到大家的付出。他們（在殘奧）已贏得8面獎牌，好厲害」。

上 / 下一篇新聞