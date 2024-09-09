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體育

港足斐濟三角賽封王 安永佳再建功 逼和東道主贏得失球

【明報專訊】中國香港足球代表隊（港足）昨早出戰斐濟三角賽最後一仗，憑後備入替的前鋒安永佳連續兩場建功，尾段1：1逼和主場出擊的斐濟隊，藉較佳得失球下贏得這項賽事冠軍捧盃。

港足及斐濟在三角賽首仗對所羅門群島隊分別嬴3：0及1：0，港足得失球較佳昨仗不敗便可奪冠。賽事在斐濟第二大城市勞托卡的邱吉爾公園球場舉行，只有一邊有坐位，與香港足總合作到當地拍攝宣傳片的藝人鄭裕玲（Do姐）亦成座上客，10多名專程到場的香港球迷則在另一邊草地斜坡上觀戰打氣。

Do姐與足總合作到當地宣傳觀賽

盧斯爾兩仗盡遣23人出場

世界排名159位的港足面對排153位的斐濟，相比首仗陣容有5個變動，由隊長葉鴻輝把關，上季香港足球先生陳肇鈞聯同前鋒米高等任正選。面對有多3日休息及有主場之利的斐濟隊，港足4日內踢第2場，上半場受制對手鮮有攻門；斐濟球員身形佔優及逼搶強，令港足17分鐘在罰球攻勢後輸反擊先失守，斐濟中場鄧恩單刀射門被葉鴻輝撲出不遠，被另一中場拿迪加後上飛身補頂入網，半場落後0：1。

港足下半場換入安永佳及陳俊樂，但仍被斐濟多次突入禁區，包括中堅周緣德及時攔截一次射門。港足64及74分鐘分別換入中超兵孫銘謙及理文中場黃威加強攻力，在77分鐘首次正式攻門即扳平，入替不久的黃威右路地波傳中，安永佳在禁區走位接應後起腳破網，這名中超深圳新鵬城前鋒連續兩仗建功。斐濟81分鐘錯失黃金機會，曾在澳職落班的37歲老將射手基舒亞把握勞烈斯回頂犯錯接球，但推過葉鴻輝後射門中網側，終雙方打和1：1。

港足賽後與斐濟同樣兩戰1勝1和得4分，藉較佳得失球贏得斐濟三角賽冠軍，賽後在葉鴻輝帶領下高舉獎盃，所羅門群島兩戰皆敗包尾。暫代領軍的助教盧斯爾苦笑認此仗陷於苦戰，「上半場踢得不好，下半場雖有改善，但斐濟踢法很進取，令我們難以踢出部署，但最重要是完成目標贏得冠軍」。他續說今次三角賽讓23名港足球員都獲得上陣機會，包括首為大港腳上陣的吳宇曦、周子謙及伍瑋謙，並期望球員汲取今次經驗，在將來應對同樣踢法硬朗的對手。港足今午返港。

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