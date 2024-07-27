陳浩源為港開閉幕持旗締歷史 盼大眾關心無獎牌運動員 港隊3金4銀1銅獎牌榜排32 李家超讚「生命鬥士市民榜樣」

作為巴黎殘奧開幕禮旗手之一，陳浩源對再被委任為閉幕禮持旗手感到「係開心，係感動，係榮幸……可以成為歷史，實在圓滿」，並提及港隊取得比上屆好的3金4銀1銅完成賽事，惟他覺得人們重奪牌而輕無牌運動員是不公平和不公道，「我哋23名運動員都係同一類運動員，就係努力嘅運動員得唔得到獎牌，除咗實力水平以外，仲有好多客觀嘅因素……所以唔代表你努力咗，就一定會獲得獎牌」，又稱「好希望大家可以將更多嘅欣賞，更多嘅關心，更多嘅支持放落嗰啲付出努力，但係未能獲得獎牌嘅運動員……去推動佢哋未來可以成功咁踏上頒獎台，登上人生嘅高峰」。

另外，行政長官李家超稱港隊運動員取得自2016年里約殘奧以來的最佳成績，並稱讚他們「都是生命的鬥士，也是香港市民心中的英雄和榜樣，令我們深感驕傲和自豪……我感謝教練團隊、醫療人員和支援團隊對各位運動員的付出和悉心培育」。

國家隊94金收官 連續6屆獎牌榜居首

國家隊方面，昨晨靠輪椅劍擊隊在男、女子重劍團體賽摘下最後兩金，以94金76銀50銅共220面獎牌，鎖定連續6屆金牌和獎牌雙第一；今屆獎牌榜排第2和3名的分別是49金的英國隊及36金的美國隊。

（巴黎殘奧）