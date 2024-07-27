明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

陳浩源為港開閉幕持旗締歷史 盼大眾關心無獎牌運動員 港隊3金4銀1銅獎牌榜排32 李家超讚「生命鬥士市民榜樣」

【明報專訊】繼巴黎殘奧開幕禮後，港隊羽毛球代表陳浩源（圖）再成為今晨閉幕禮持旗手之一，這名今屆奪銀後掛拍的星將昨為此感榮幸之餘，不忘提醒香港市民「攞獎牌運動員已有足夠光環」，應「更多支持放落嗰啲付出努力，但未獲得獎牌嘅運動員」，並強調「我哋係一個Team， We Are Hong Kong」。總計港隊今屆以3金4銀1銅收官，獎牌榜排第32名。

作為巴黎殘奧開幕禮旗手之一，陳浩源對再被委任為閉幕禮持旗手感到「係開心，係感動，係榮幸……可以成為歷史，實在圓滿」，並提及港隊取得比上屆好的3金4銀1銅完成賽事，惟他覺得人們重奪牌而輕無牌運動員是不公平和不公道，「我哋23名運動員都係同一類運動員，就係努力嘅運動員得唔得到獎牌，除咗實力水平以外，仲有好多客觀嘅因素……所以唔代表你努力咗，就一定會獲得獎牌」，又稱「好希望大家可以將更多嘅欣賞，更多嘅關心，更多嘅支持放落嗰啲付出努力，但係未能獲得獎牌嘅運動員……去推動佢哋未來可以成功咁踏上頒獎台，登上人生嘅高峰」。

另外，行政長官李家超稱港隊運動員取得自2016年里約殘奧以來的最佳成績，並稱讚他們「都是生命的鬥士，也是香港市民心中的英雄和榜樣，令我們深感驕傲和自豪……我感謝教練團隊、醫療人員和支援團隊對各位運動員的付出和悉心培育」。

國家隊94金收官 連續6屆獎牌榜居首

國家隊方面，昨晨靠輪椅劍擊隊在男、女子重劍團體賽摘下最後兩金，以94金76銀50銅共220面獎牌，鎖定連續6屆金牌和獎牌雙第一；今屆獎牌榜排第2和3名的分別是49金的英國隊及36金的美國隊。

（巴黎殘奧）

上 / 下一篇新聞