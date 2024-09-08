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體育

意軍反克法國 卡拉科利傷出無大礙

【明報專訊】應屆歐洲國家盃4強分子法國隊，昨晨在歐洲國家聯賽A2組首擊主場迎意大利隊，「高盧雄雞」雖藉前鋒巴特利巴高拿開賽13秒開紀錄，惟及後遭意軍連下三城終主場反負1：3，自2008年來首負對手。

法國隊是役續由星將基利安麥巴比掛帥，開賽僅13秒，巴高拿就轟入世界波領主隊領先，意軍其後先在30分鐘由因非法賭博罪成停賽10個月後復出的辛度東拿利，妙傳予翼衛費達歷高迪馬高抽入扳平比數完半場。下半場51分鐘，意軍鋒將列迪古在一次快攻傳中，大衛法迪斯接應射入領意軍反先，74分鐘，兩名後備兵為意軍擴大優勢，烏杜治的傳中球意外落在拉斯柏度尼腳下，後者把握機會破門鎖定贏3：1。

奧莫任偽9號 領西班牙征瑞士

意軍主教練史巴列堤賽後大讚東拿尼說：「我們迎來一位出色球員，他太棒了！」而對於今夏轉會阿仙奴的守將卡拉科利，昨仗被敵將奧士文尼迪比利鏟傷後換出，史巴列堤表示對方傷勢不嚴重，「我們需要對他作評估，但初步看卡拉科利仍可在下仗候命」。意軍下輪將繼續作客，於周二在匈牙利中立場鬥首擊作客負比利時1：3的以色列隊，法國隊同日將留守主場迎戰「歐洲紅魔」。

歐國聯明晨戰火續燃，西班牙隊作客瑞士隊勢變陣，丹尼爾奧莫或任「偽9號」，而上仗攻入生涯第900球的的球星基斯坦奴朗拿度（C朗），則續領葡萄牙隊在主場擺陣鬥蘇格蘭隊爭連勝。

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