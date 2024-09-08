阿蘇烏拉圭告別戰留憾 世盃外悶和巴拉圭未建功 好友美斯拍片送祝福

隊史首席射手 未來做球迷撐祖國

這場蘇亞雷斯的國際賽告別戰，除了科蘭及高甸等一眾烏拉圭名宿到場外，球迷在場內亦掛上多幅巨型橫額致敬，賽前大會安排短暫的告別儀式，蘇亞雷斯在美職球會國際邁阿密的隊友兼好友美斯，透過球場熒幕播放的影片送上祝福，「你對烏拉圭人民和球壇都是如此重要，我在這特別日子送上心意和致敬，很幸運能與你做隊友，希望你好好享受最後一場國際賽」。

「阿蘇」昨擔任隊長兼正選踢足全場，18分鐘曾半車身抽射中柱，但完場前因替隊友出頭與對手爭執而被罰黃牌，終與巴拉圭悶和0：0各得1分，烏拉圭7戰14分排第2，落後榜首阿根廷隊4分。

蘇亞雷斯自2007年起17年來為烏拉圭隊上陣143場攻入69球，屬隊史入球最多及上陣第2多的球員，其間協助勇奪2011年美洲國家盃兼成該屆賽事最佳球員。這名37歲射手表示今後他將成為一名普通球迷，永遠為烏拉圭隊打氣，又感激前主帥泰巴利斯視他如兒子般看待。現任主帥比爾沙亦稱「阿蘇」將在足球史上留下印記。

巴西小勝厄瓜多爾止連敗

哥倫比亞逼和秘魯居第3

另外，巴西隊昨憑洛迪高高斯30分鐘遠射建功，主場1：0小勝厄瓜多爾隊，終止在外圍賽三連敗兼4場不勝頹勢，賽後7戰10分升上第4。主帥杜利華稱球隊仍處於改革階段，籲各界保持耐性，「兩年後我們將會有一支攻守平衡和踢法進取的巴西隊」。至於哥倫比亞隊藉利物浦翼鋒路易斯迪亞斯完場前近門飛頂入網，作客1：1逼和秘魯隊後以13分排第3。