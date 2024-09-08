體壇快訊：港男女七欖亞洲賽4強撼日本

港乒緣盡挑戰賽女雙決賽

WTT乒乓球挑戰賽哈薩克站昨續演，港將朱成竹／吳詠琳在女雙4強面對國家隊的何卓佳／劉煒珊，雖在第2局一度扳平，但終仍以局數1：3告負，無緣決賽；而「何劉配」將與日本隊的橫井笑櫻／大藤沙月爭冠。另朱成竹在較早前的女單16強以0：3不敵日本隊的長崎美柚止步。

華達妮沈有振逐台羽賽后冠

台北羽毛球公開賽昨續演，日前爆冷淘汰主場名將戴資穎的印尼籍球手華達妮，在女單4強延續強勢，以局數2：1反勝另一主場球手邱品蒨，今日將決戰韓籍好手沈有振。男單方面，中華台北隊一哥周天成在4強以2：1擊退隊友戚又仁，將在決賽面對另一隊友林俊易爭冠。

灰熊簽日將河村勇輝

NBA球隊孟菲斯灰熊昨宣布簽入日本隊星將河村勇輝，據報為短期的「exhibit 10」合約。這名身高僅1.72米的23歲控衛亦是連同入籍兵在內，歷來第7名獲NBA球隊簽約的日本籍球員。