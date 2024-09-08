明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

體壇快訊：港男女七欖亞洲賽4強撼日本

【明報專訊】亞洲七欖系列賽韓國站昨於仁川揭開戰幔，香港男子隊在B組接連輕鬆擊敗新加坡、韓國及阿聯酋隊，以首名出線4強，今將與宿敵日本隊爭入決賽。女子組方面，港隊於D組先挫新加坡隊後，再於次戰險勝馬來西亞隊，惟末輪不敵國家隊，以次名晉級後於4強同遇日本隊。

港乒緣盡挑戰賽女雙決賽

WTT乒乓球挑戰賽哈薩克站昨續演，港將朱成竹／吳詠琳在女雙4強面對國家隊的何卓佳／劉煒珊，雖在第2局一度扳平，但終仍以局數1：3告負，無緣決賽；而「何劉配」將與日本隊的橫井笑櫻／大藤沙月爭冠。另朱成竹在較早前的女單16強以0：3不敵日本隊的長崎美柚止步。

華達妮沈有振逐台羽賽后冠

台北羽毛球公開賽昨續演，日前爆冷淘汰主場名將戴資穎的印尼籍球手華達妮，在女單4強延續強勢，以局數2：1反勝另一主場球手邱品蒨，今日將決戰韓籍好手沈有振。男單方面，中華台北隊一哥周天成在4強以2：1擊退隊友戚又仁，將在決賽面對另一隊友林俊易爭冠。

灰熊簽日將河村勇輝

NBA球隊孟菲斯灰熊昨宣布簽入日本隊星將河村勇輝，據報為短期的「exhibit 10」合約。這名身高僅1.72米的23歲控衛亦是連同入籍兵在內，歷來第7名獲NBA球隊簽約的日本籍球員。

上 / 下一篇新聞