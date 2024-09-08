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體育

史拿決戰費利斯 美網明晨誕新王

【明報專訊】22歲意大利籍世界一哥史拿在禁藥風波陰霾下表現未受影響，昨於美國網球公開賽男單4強輕鬆直落3盤淘汰22歲英國籍新星德拉柏，首度躋身此項大滿貫決賽，明晨將與首次殺入大滿貫決賽的東道主一哥費利斯爭冠。

史拿今年3月兩度被驗出對禁藥合成代謝類固醇呈陽性，惟獲國際網球誠信機構（ITIA）確認並無過失免禁賽，隨後引起外界爭議，雖然獲西班牙籍名將拿度力撐，但同時其偶像的瑞士籍名宿費達拿亦質疑ITIA的判罰準則值得商榷。面對外界壓力，這名23歲「世一」在美網以表現回應，以男單頭號種子身分出戰的他連過5關後，再於昨晨的4強以直落3盤7：5、7：6（7：3）、6：2淘汰25號種子的英籍新星德拉柏，職業生涯首晉此項賽事決賽，亦是他繼年初澳洲公開賽奪冠後，第2次闖進大滿貫決賽。

費利斯首闖大滿貫決賽

至於史拿明晨決賽對手將是東道主星將費利斯，這名母親曾是職業球手的26歲美國一哥，昨於另一場4強與同胞堤亞科激戰逾3小時共5盤，終以4：6、7：5、4：6、6：4、6：1，盤數3：2反勝晉級，9年職業生涯首闖大滿貫決賽，亦意味他與史拿的決戰將肯定誕生美網男單新盟主。賽後費利斯笑言在主場出戰大滿貫並躋身決賽「絕對是夢想成真」，但表明尚欠奪冠一步，將會用盡所有功力去爭奪這座夢寐以求的錦標。

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