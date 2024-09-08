港足夫添鬥斐濟爭冠 場地質素較佳 盼更多地面組織

中國香港足球代表隊（港足）將於香港時間今早11時續戰斐濟三角賽，與東道主斐濟隊爭冠。港足將帥提及今仗球場草地質素較佳，預期可透過更多地面組織製造攻勢。

世界排名第159位的港足上周四首仗憑祖連奴、安永佳及黃威各建一功，以3：0大勝排第141位的所羅門群島隊，球隊由斐濟首都蘇瓦轉赴第二大城市勞托卡續戰，在邱吉爾公園球場面對首仗同勝、有主場之利及世界排名第153位的斐濟隊。

今次帶隊領軍的助教盧斯爾提及經過賽前操練，今次比賽球場草地質素較上仗球場為佳，對港足是好消息，預期可踢出更流暢的足球，並透露隨着中場陳俊樂復操，所有球員都可候命。

陳肇鈞盼連勝建信心

上仗未有上陣的中場陳肇鈞稱，經足夠時間休息後已準備好上陣，亦提及場地質素提升，預計可更多地面組織進攻，「希望透過這兩場面對世界排名相近球隊，可踢出自身風格和實力贏波，從而建立球員信心，同時給新任主教練（韋斯活）看到我們狀態及踢法如何」。前鋒米高重申來到是為贏波，「我們已準備好及知道應如何做，要貫徹進取踢法爭勝」。

斐濟首仗憑尾段射入12碼以1：0小勝所羅門群島，盧斯爾與陳肇鈞及另一中場余在言均提及，對手身形對抗較佳亦多逼搶，會多以猜傳組織應對。

南區今銀牌首圈鬥九龍城

另外，高級組銀牌首圈今舉行，由冠忠南區下午3時30分在深水埗運動場對升班馬九龍城，爭入8強。