明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

港輪椅重劍女團8強負法國 余翠怡稱緣慳獎牌仍滿足

【明報專訊】中國香港代表團昨於巴黎殘奧倒數一個比賽日迎來最後兩項目，輪椅劍擊隊在女子重劍團體賽力戰至8強憾負東道主法國隊收官，賽後大師姐余翠怡含淚表示今屆港劍擊隊雖無緣獎牌，但與一眾隊友能踏上舞台已感滿足。至於游泳女將吳卓恩則在S6級100米背泳初賽止步。

余盼外界多關注殘疾港將

香港輪椅劍擊隊今屆在「七金劍后」余翠怡領銜下連日出戰多個項目，昨在終極一戰的女重團體賽以世界排名第6身分出戰，首擊的16強以45：36淘汰美國隊晉級。8強面對世界第3的法國隊，范珮珊打頭陣面對Brianna Vide雖先失3分，但藉對方屢次違例兼兩次領紅牌罰分，戰畢首局以3：3言和。余翠怡在次局以7：2輕取Cecile Demaude，助港隊拉開10：5優勢。惟港隊在隨後3局皆負遭反超22：25。第6局余翠怡上陣將比數再超前30：29，及後雙方拉鋸至第8局後打成40：40平手，由余翠怡再披甲在最後一局鬥Brianna Vide，結果以1：5告負，總比數輸41：45無緣4強，未能為今屆輪椅劍擊港隊取獎牌零的突破。

賽後余翠怡稱讚初征奧的湯雅婷在關鍵時刻頂住壓力的表現，亦強調今屆自己一直希望突破心理關口，以享受心態去專注打好每分每劍，沒太多想比分及輸贏，即使沒取獎牌，但能與隊友一起踏上這舞台已很滿足；她又希望外界可多多支持不同項目運動員，包括默默堅持但未能躋身殘奧的港將。

吳卓恩S6級100背初賽止步

游泳方面，港將吳卓恩昨於女子S6級100米背泳初賽以1分39.40秒完成，總成績排第11，無緣決賽。

上 / 下一篇新聞