港輪椅重劍女團8強負法國 余翠怡稱緣慳獎牌仍滿足

余盼外界多關注殘疾港將

香港輪椅劍擊隊今屆在「七金劍后」余翠怡領銜下連日出戰多個項目，昨在終極一戰的女重團體賽以世界排名第6身分出戰，首擊的16強以45：36淘汰美國隊晉級。8強面對世界第3的法國隊，范珮珊打頭陣面對Brianna Vide雖先失3分，但藉對方屢次違例兼兩次領紅牌罰分，戰畢首局以3：3言和。余翠怡在次局以7：2輕取Cecile Demaude，助港隊拉開10：5優勢。惟港隊在隨後3局皆負遭反超22：25。第6局余翠怡上陣將比數再超前30：29，及後雙方拉鋸至第8局後打成40：40平手，由余翠怡再披甲在最後一局鬥Brianna Vide，結果以1：5告負，總比數輸41：45無緣4強，未能為今屆輪椅劍擊港隊取獎牌零的突破。

賽後余翠怡稱讚初征奧的湯雅婷在關鍵時刻頂住壓力的表現，亦強調今屆自己一直希望突破心理關口，以享受心態去專注打好每分每劍，沒太多想比分及輸贏，即使沒取獎牌，但能與隊友一起踏上這舞台已很滿足；她又希望外界可多多支持不同項目運動員，包括默默堅持但未能躋身殘奧的港將。

吳卓恩S6級100背初賽止步

游泳方面，港將吳卓恩昨於女子S6級100米背泳初賽以1分39.40秒完成，總成績排第11，無緣決賽。