殘奧港隊3金4銀1銅收官 硬地滾球隊凱旋 何宛淇設獎學金回饋社會

硬地滾球港隊在今屆殘奧「大豐收」，何宛淇在BC3級女子個人贏得金牌，再伙拍謝德樺於混合雙人奪金，加上龍子健在男子個人BC1級摘金；而張沅在BC4級女子個人以及與梁育榮在混合雙人收獲兩面銀牌，聯同隊友楊曉琳共6名港將昨早凱旋。

梁育榮盼政府撥資源聘全職照顧者 馬會頒逾1250萬獎金予港將

何宛淇成為繼梁育榮在2004年雅典殘奧後，歷來第2名單屆奪兩金的硬地滾球港將。自幼患脊椎肌肉萎縮症、第三度參加殘奧的她稱，回想2016年首征殘奧8強止步後，決心有朝一日要踏上頒獎台，很開心如今終做到並在BC3級創歷史奪獎牌。她表示「希望有更多個何宛淇」，因此決定以今屆獎金設立獎學金，幫助青年成為運動員等發展，「我相信香港這彈丸之地有很多精英，年輕人是香港的未來，我希望有少少成就時可貢獻社會，幫到他們多元發展」。她亦不忘感謝丈夫兼管道助理員李榮傑放棄高薪厚職，與她一起追夢，並多謝家人和教練悉心照顧，還有市民捱夜看比賽支持。

巴黎殘奧明晨2時半演閉幕禮

陳浩源偕陳睿琳任港隊旗手

殘奧「六朝元老」梁育榮喜見硬地滾球港隊創歷屆最佳成績，提及今屆有直播後多了很多市民支持及收到很多鼓勵，令香港殘疾運動員感覺受到重視。他稱會爭取參加下屆殘奧繼續爭金，又期望政府可撥更多資源聘請全職照顧者，讓他們外出比賽可無後顧之憂。梁育榮的拍檔兼師妹、首戰殘奧的張沅稱，贏得兩銀的成績比預期好，亦期望能參加下屆殘奧再入決賽衝金。

值得一提是，香港賽馬會將透過「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」發放獎金予一眾表現優秀港將，當中硬地滾球隊成大贏家，5名成員以3金2銀成績共獲825萬港元獎勵。連同游泳、羽毛球等項目奪牌，以及其他排名第4至8名的港將，合共獲超過1250萬港元獎金以示獎勵。

另一方面，巴黎殘奧將於香港時間明晨2時半於法蘭西體育場舉行閉幕禮，屆時將有24名法國電子音樂歌手及樂手參加，上演一場大型電子音樂演唱會；最後將會舉行國際殘奧會旗幟交接儀式，意味下屆2028年洛杉磯殘奧接棒。至於今屆為港隊在羽毛球及游泳項目奪銀牌的陳浩源及陳睿琳將出任港隊閉幕禮持旗手，其中陳浩源繼開幕禮後再獲選為持旗手。