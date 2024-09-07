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體育

驚喜殺入重劍銅牌戰 新丁湯雅婷惜敗列第四

【明報專訊】巴黎殘奧輪椅劍擊昨午起上演A級及B級女子重劍個人賽，其中殘奧新丁湯雅婷於B級打出驚喜，雖於準決賽不敵泰國隊世界一姐Saysunee Jana，但轉至復活賽第四圈戰至「決一劍」下以15：14險勝加拿大隊Trinity Lowthian，殺入今晨銅牌戰的她，惜以6：15不敵烏克蘭隊Olena Fedota-Isaieva得第四，無緣為香港輪椅劍擊隊在今屆零的突破。

香港輪椅劍擊隊昨轉戰女重個人賽，其中首征殘奧的湯雅婷連過兩關，準決賽以7：15不敵Saysunee Jana後，在復活賽第4輪面對加拿大隊劍手Trinity Lowthian，開局曾落後2：5，但其後力追至9：9，雙方一路戰至14：14須以「決一劍」分勝負，湯雅婷一度獲單燈，裁判翻看重播後認為無效要重打，最終她在第三節把握機會進攻得分，以15：14險勝。躋身銅牌戰後面對烏克蘭隊劍手Olena Fedota-Isaieva，湯雅婷先拔頭籌後被對方打出一段8：1攻勢拉開，終以6：15告負，與獎牌擦身而過。

余翠怡無緣個人獎 認爭牌期望壓力大

至於曾為港隊獨取7金3銀1銅的「六朝元老」余翠怡，在A級16強以13：15反負法國隊劍手Brianna Vide，其後兩輪復活賽分別以15：9及15：11取勝，第三輪以12：15不敵波蘭隊劍手Marta Fidrych，繼上屆東京殘奧再次篤定無緣個人項目獎牌，她賽後承認外界對自己爭獎牌的期望造成很大壓力，同時希望自己可繼續進步

至於其餘兩名女將，出戰B級賽的鍾婉萍接連在16強及復活賽首輪告負止步，相隔12年再戰殘奧的范珮珊在A級賽32強下馬。眾港將戰畢全部個人賽後，今於輪椅劍擊女重團體賽迎來最終戰，首擊於下午4時在16強對陣美國隊。

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