明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

硬地滾球奪第三金 締最佳隊史 伙謝德樺摘個人第二冠 何宛淇：無事不可能

【明報專訊】港隊硬地滾球組合何宛淇／謝德樺昨晨於BC3級混合雙人賽決賽以5：3擊敗韓國隊組合鄭豪源／姜善熙，為港隊奪得今屆第三金，打破香港硬地滾球隊2004年雅典殘奧寫下的單屆兩金紀錄。而何宛淇亦成為繼2004年的梁育榮之後，歷來第二位硬地滾球港將單屆奪兩金，她賽後笑言正因上屆與獎牌擦身而過的遺憾，自己更加把勁全力備戰，希望這奮鬥過程可告訴大眾「沒有事是不可能的」。

世界排名第三的何宛淇／謝德樺在今屆BC3級混雙C組兩戰全勝出線，接連於8強及4強淘汰巴西及泰國隊殺入決賽。二人面對世界第二的韓國隊組合鄭豪源／姜善熙，首局謝德樺在關鍵第五及六球將3個紅球帶入最近目標白色球，助港隊先贏3：0。次局鄭豪源在第五球令藍球重奪主導，終連取3分扳平比數。

第三局雙方拉鋸，最終裁判要靠度尺判定港隊的紅球以極微優勢較近白球取勝奪1分，領先4：3。第四局韓國在第二球出現失誤，加上何宛淇的精彩第三投取得關鍵主導權，令港隊再贏一局1：0，總比數5：3奪金，亦是何宛淇繼BC3級女子個人賽再登頂。今屆香港硬地滾球隊以3金2銀收官，寫下隊史最佳成績；中國香港代表團則在今屆巴黎殘奧累積3金4銀1銅。

笑言上屆無牌鞭策 曾專程赴台觀戰

何宛淇賽後與身兼管道助理員的丈夫李榮傑（Jet）笑言很開心，「我們終於做到了，咁多年努力，原來只要相信，是沒有不可能的！」對於3年前在東京殘奧與獎牌緣慳一面，何宛淇稱正因那遺憾更努力衝目標，亦令大家少了時間陪伴家人與朋友，「基本上可以話無朋友的了，因為好多時朋友約我們去玩都推了，甚至乎早前在台灣有個比賽，即使無BC3級項目，但我與德樺都專程飛過去看，看看各地選手怎樣打，就只為了這次巴黎殘奧，所以我們大家這3年都付出了很多。希望在此告訴觀眾，只要相信一件事，沒有什麼事是不可能的！」

謝德樺助理員：我們未必是最强 堅持終收成

謝德樺亦為圓夢奪牌感興奮，同意拍檔所言「只要努力你都可以做得好的」。德樺的管道助理員劉煒麒（Ricky）則表示與對方合作多年，大家奮鬥了很長時間，亦彼此承諾向目標邁進，如今是實現夢想之時，「我們夾了很久，大家本身未必是最強的選手，過程中亦遇到很多困難，但最後我們一直堅持到現在終獲成果」。他亦感謝家人背後支持，因自身有正職，常常放工及放假也要訓練，犧牲了很多陪伴家人的時間，「特別是我囡囡剛出世幾個月，而我去巴黎前夕才知爸爸身體出了問題，所以這塊牌對我來說很特別很重要」。

兩銀張沅認緊張 盼下屆再衝

同日較早時間梁育榮伙拍張沅先於BC4級混雙決賽飲恨摘銀，「六朝元老」梁育榮賽後大方稱讚奪金的哥倫比亞隊「世一」組合Leidy Chica／Edilson Chica，「對手發揮超水準，輸得口服心服，之後一定會再努力」。而初征奧便在個人及雙人賽摘兩銀的張沅，則承認在關鍵戰緊張，未懂得處理，「希望未來4年做得好些，下屆殘奧再衝過」。

特首李家超及現場觀戰的文體旅局長楊潤雄等官員賽後均道賀，李家超表示：「4位運動員在比賽中全力以赴，發揮團體合作精神，展現精湛技術。梁育榮更是今屆第六次代表中國香港參加殘奧會，並再度登上頒獎台，成就斐然。」

明報記者

相關字詞﹕巴黎殘奧 殘奧 張沅 梁育榮 硬地滾球 謝德樺 何宛淇

上 / 下一篇新聞