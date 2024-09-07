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體育

體壇快訊：金牛首闖NＢＬ總決賽鬥安徽

【明報專訊】2號種子香港金牛昨於全國男子籃球聯賽（NBL）季後賽4強第4場，憑美籍主將多明尼鍾斯攻入全場最高23分領銜下，作客以98：80大勝長沙灣田勇勝，場數贏3：1，首闖NBL總決賽，將與頭號種子的衛冕之師安徽文一，在7場4勝制下爭奪隊史首冠。

國手安香怡花滑亞洲賽封后

第3次在港主辦的亞洲公開花樣滑冰錦標賽於九龍灣Mega Ice煞科，17歲國家隊代表安香怡在自由滑（長曲）取得全場最高的122.84分，連同日前的短曲總成績獲187.45分奪冠，並同時取得下屆花滑世界賽參賽資格。至於日本隊好手山下真瑚及三原舞依分列亞、季軍，港將周曉柔則以第7名完成。

戴資穎台北羽賽8強止步

台北羽毛球公開賽昨續於台北小巨蛋上演，女單前「世一」兼頭號種子戴資穎在8強以局數1：2反負7號種子的印尼籍好手華達妮，完成她的主場最後探戈，下周她將轉戰香港公開賽。另外，港隊代表呂樂樂／曾曉昕昨則於女雙8強力戰下以直落兩局不敵3號種子的泰國隊組合慕恩旺／簡娜哈出局。

桑馬達登陸澳職投西悉尼

澳職球會西悉尼流浪者日前宣布簽入自由身的西班牙前國腳中場桑馬達，簽約1年。這名曾效力曼聯及車路士等歐洲大球會的36歲名將，近年因傷患困擾表現大不如前，去年曾短暫加盟日職豪門神戶勝利船但未獲重用。

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