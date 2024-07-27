明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

西班牙歐國聯首擊僅和塞軍 C朗入第900球領葡反克

【明報專訊】今年連奪歐洲國家盃冠軍及巴黎奧運男足金牌的西班牙隊，昨晨在歐洲國家聯賽展開衛冕之旅，在A4組作客塞爾維亞隊未能延續各賽事九連捷強勢，以0：0悶和收場。

由迪拉富安迪帶領的「鬥牛軍」昨仗排陣頗具誠意，鋒將拉明耶馬及尼高拉斯威廉斯皆任正選，中場亦有丹尼爾奧莫及法比安彭拿壓陣，卻在全場製造22次埋門下與主隊塞爾維亞踢成0：0，迪帥賽後說：「我們下半場雖創造了不少攻勢，但球員卻未有把握。」同組的丹麥隊則在主場以2：0擊退瑞士隊後暫居首。西班牙隊下周一將繼續作客，在次仗征瑞士隊求返勝軌。

同日，2019年冠軍葡萄牙隊主場對克羅地亞隊，藉後衛達洛治及球星基斯坦奴朗拿度（C朗）建功，以2：1擊退靠達洛治擺烏龍而一度追近的克軍。值得一提，是役近門撞入擴大比數的C朗已為葡軍攻入131球，也是其球員生涯連同球會賽事的第900球，這名葡軍隊長賽後說：「我不會尋求打破紀錄，這會對我帶來困擾，但只有我知道自己付出了多少才可入900球。」

另外，「歐洲魚腩」聖馬力諾隊昨迎來2004年4月以來逾20年的首仗正式賽事勝利，他們在歐國聯主場1：0擊敗即將在10月友賽港足的列支敦士登隊，也是這支世界排名210位的弱旅近140場正式比賽首勝，巧合的是，聖馬力諾隊上次擊敗的對手正是昨仗的列支敦士登。

新科隊長甘美治領德擋匈襲

歐國聯戰火明晨續燃，其中今屆歐國盃亞軍英格蘭隊在多員鋒將如奧尼屈堅斯、菲爾科頓及高爾彭馬缺陣下於B2組作客愛爾蘭隊，而改由後衛甘美治任隊長的德國隊則在A3組作客列匈牙利隊，同組荷蘭隊也會在主場迎戰波斯尼亞隊。

上 / 下一篇新聞