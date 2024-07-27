西班牙歐國聯首擊僅和塞軍 C朗入第900球領葡反克

由迪拉富安迪帶領的「鬥牛軍」昨仗排陣頗具誠意，鋒將拉明耶馬及尼高拉斯威廉斯皆任正選，中場亦有丹尼爾奧莫及法比安彭拿壓陣，卻在全場製造22次埋門下與主隊塞爾維亞踢成0：0，迪帥賽後說：「我們下半場雖創造了不少攻勢，但球員卻未有把握。」同組的丹麥隊則在主場以2：0擊退瑞士隊後暫居首。西班牙隊下周一將繼續作客，在次仗征瑞士隊求返勝軌。

同日，2019年冠軍葡萄牙隊主場對克羅地亞隊，藉後衛達洛治及球星基斯坦奴朗拿度（C朗）建功，以2：1擊退靠達洛治擺烏龍而一度追近的克軍。值得一提，是役近門撞入擴大比數的C朗已為葡軍攻入131球，也是其球員生涯連同球會賽事的第900球，這名葡軍隊長賽後說：「我不會尋求打破紀錄，這會對我帶來困擾，但只有我知道自己付出了多少才可入900球。」

另外，「歐洲魚腩」聖馬力諾隊昨迎來2004年4月以來逾20年的首仗正式賽事勝利，他們在歐國聯主場1：0擊敗即將在10月友賽港足的列支敦士登隊，也是這支世界排名210位的弱旅近140場正式比賽首勝，巧合的是，聖馬力諾隊上次擊敗的對手正是昨仗的列支敦士登。

新科隊長甘美治領德擋匈襲

歐國聯戰火明晨續燃，其中今屆歐國盃亞軍英格蘭隊在多員鋒將如奧尼屈堅斯、菲爾科頓及高爾彭馬缺陣下於B2組作客愛爾蘭隊，而改由後衛甘美治任隊長的德國隊則在A3組作客列匈牙利隊，同組荷蘭隊也會在主場迎戰波斯尼亞隊。