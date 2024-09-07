國足慘負日本掀罵聲 范志毅「看得想投江」

內地網紅：踢不過人可踢人

這場在日本埼玉2002體育場上演的世盃外圍賽，中國官方媒體的中央電視台並未提供直播，而是由愛奇藝體育獨家提供，引發內地球迷爭議。央視昨發表聲明，指出雖經反覆爭取，但「堅決抵制境內外資本攪亂體育版權市場的行為」。賽事方面，國足此役全場捱打，亦只錄得1次攻門沒中目標，反之日本隊有17次射門9次中框，攻入7球。

賽後除了內地球迷出現罵聲外，前國足隊長的范志毅在觀看直播比賽時感嘆道：「這比賽對面球攻得太容易了，要不是這裏離得遠，看得我真的想跳進黃浦江了，我們可以接受你輸給日本，但是讓對面攻得那麼容易，真的太差了。」

此外，在現場觀賽的內地足球男網紅「李哥撿個球」，賽後發布的一段影片引起熱議，他哭訴說：「我們真的不怕輸，我們最怕其實怕（國足球員）沒有鬥志，你踢不過人家，你可以踢人呀，（日本隊）這麼多旅歐球員，他們都怕受傷。」