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體育

彭古拉爭首貫拒炫富 美網決戰莎芭倫卡 盼家鄉復仇封后

【明報專訊】美籍富家女球手彭古拉，昨在美國網球公開賽女單4強以盤數2：1反勝捷克籍的梅祖娃，首次躋身大滿貫決賽，將於明晨決戰以2：0淘汰另一美籍球手艾瑪娜華露、連續兩屆坐亞望冠的白俄羅斯籍名將莎芭倫卡。彭古拉賽後強調絕緣奢華生活，此刻目標是在家鄉紐約復仇封后。

美網6號種子彭古拉上圈爆冷挫一姐波蘭籍好手施維雅達，首次打入大滿貫準決賽，昨面對非種子球手梅祖娃首盤意外先負1：6，之後她及時調整連贏兩盤6：4、6：2，反勝全場有40次無壓力下犯錯的梅祖娃，生涯首晉大滿貫決賽。彭古拉說：「對手初段令我像個新丁，感覺會被打垮，差點哭了……但觀眾確幫了我一把，他們的支持激發了我的一些腎上腺素。」

父石油大亨泰利擁逾500億身家

30歲的彭古拉將與次號種子26歲的莎芭倫卡爭冠，後者以直落兩盤6：3、7：6（7：2）擊敗13號種子艾瑪娜華露，粉碎美網決賽成為東道主球手「內訌」的美夢。上月在辛辛那堤公開賽決賽不敵莎芭倫卡的彭古拉說：「這是復仇機會，但要取勝殊不容易。在上次的交手中，她的發球令人難以置信，但我仍覺在那仗是有機會的……我必須令她被動，嘗試在她的發球局施加壓力，爭取在家鄉紐約捧盃。」

莎芭倫卡斥球迷嘈吵成壓力

值得一提的是，彭古拉的母親是韓裔移民，父親則是石油大亨泰利彭古拉，據《福布斯》估計擁有淨資產77億美元（約545.5億港元），並是國家美式足球聯盟（NFL）球隊水牛城比爾等多支職業球會的班主，但彭古拉對此保持低調道：「人們相信我有管家、有人開車接送、有一輛私人豪華轎車、可乘私人飛機到處去，但我絕對不是那樣的人。」

已連續兩年在澳網封后的莎芭倫卡則明白，她面對的不單是彭古拉，還有美國球迷，「他們很嘈吵，去年決賽就超嘈吵，這份壓力太大了」，但她仍憧憬首次揚威美網，「每次來到這裏，我都抱持也許這次能凱旋的積極想法」。

另外，3號種子意大利組合艾蘭妮／華華索利昨在混雙決賽以盤數2：0挫美籍組合泰萊唐辛／當奴楊格登頂。

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