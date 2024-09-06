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2024年9月6日星期五
硬地滾球第四牌 梁育榮張沅混雙摘銀
港足三角賽輕取所羅門群島 結束7場不勝 安永佳破入球荒 下周日鬥斐濟爭冠
國足作客0：7慘負日本 創對賽兼隊史世盃外最大敗仗
金球獎公布候選30人名單 C朗美斯21年來首榜上無名
巴西迎厄瓜多爾不容再失 蘇亞雷斯演烏拉圭告別戰
港高球公開賽11月底再演 甘寶克服傷患誓爭衛冕
史拿鬥英新星爭入美網決賽 施維雅達8強止步
體壇快訊：伍家朗主場首擊惡鬥安賽龍
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【明報專訊】（請看附圖）
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