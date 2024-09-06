體壇快訊：伍家朗主場首擊惡鬥安賽龍

33歲烏干達巴奧女跑手身亡

烏干達奧委會昨公布，今夏在巴黎奧運女子馬拉松得第44位的卓迪姬，周日在肯雅家中被其一名當地男子澆汽油並縱火焚燒，最終延至昨日傷重不治，終年33歲。據《法新社》報道，莫伊教學轉診醫院的醫務人員稱「卓迪姬前晚所有器官都衰竭」。

鄭雅晴杜韋諾世大壁球賽分摘銀

FISU世界大學生壁球錦標賽昨假南非約翰內斯堡續演個人賽，港將鄭雅晴在女子組決賽與頭號種子、西班牙籍好手瑪達費南迪絲激戰近一小時，最終以局數2：3飲恨得亞軍，而杜韋諾則於男子組決賽以直落3局不敵法籍球手，港隊在個人賽共奪得2銀3銅。

港隊迎七欖亞系賽首擊

新一季七欖亞洲系列賽將於明日假韓國開鑼，港隊昨已抵達當地備戰，由蔡紀駿接替隊長一職的男子隊，在首日先於B組鬥新加坡、韓國和阿聯酋隊；而女隊則於D組與新加坡、馬來西亞及國家隊碰頭。

吳詠琳WTT哈薩克站闖正賽

WTT乒乓球挑戰賽哈薩克站昨續演，港將吳詠琳在女單資格賽連過兩關，先以直落3局挫東道主球手，再以3：1勝馬來西亞隊代表，躋身正賽。朱成竹則於女單首圈以3：2險勝中華台北隊的簡彤娟，晉級16強。